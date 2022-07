Am Ende der vergangenen Saison war für Rouven Roessler der Punkt erreicht, Abschied zu nehmen. Mit 41 Jahren beendete das Karlsruher Basketball-Urgestein seine Karriere. Dennoch geht er nun mit den College Wizards in die nächste Saison.

Als Rouven Roessler im Mai seinen Abschied vom Parkett verkündet hat, da sagte Karlsruhes Basketball-Urgestein: „Ich will erst mal Abstand gewinnen.“

Wer Roessler ein wenig kennt, der ahnte schon, dass das mit dem Abstand gewinnen eine schnelle Angelegenheit werden könnte. Und so war es keine allzu große Überraschung, als die College Wizards Karlsruhe ihren neuen Trainer benannten: Rouven Roessler.

„Ich habe einfach Bock drauf, das ist der Grund“, sagt der 41-Jährige, der seine Karriere auf dem Parkett nach der vergangenen Saison mit den Wizards beendet hatte und künftig am Seitenrand des Clubs steht. „Er war ja schon immer auch im Kopf Coach“, sagt Wizards-Geschäftsführer Zoran Seatovic, der überzeugt davon ist, die richtige Lösung gefunden zu haben. Roessler übernimmt das Amt von Igor Starcevic.

Ich habe einfach Bock drauf, das ist der Grund. Rouven Roessler, Wizards-Coach

„Für mich ist das die logische Reihenfolge“, sagt Seatovic mit Blick auf die reichhaltige Erfahrung von Roessler, die der Südpfälzer vor allem mit der BG Karlsruhe einst auch in der Bundesliga sammeln konnte.

Als Coach hatte er in Keltern schon mal den Seitenwechsel gewagt, als Roessler die zweite Frauen-Mannschaft der Rutronik Stars in der Zweiten Liga betreute (2016 bis 2018) und als Co-Trainer die erste, mit der er 2018 deutscher Meister wurde.

College Wizards Karlsruhe wollen homogenen Kader

Aktuell basteln Roessler und Seatovic am Kader für die nächste Spielzeit in der Pro B. Die Wizards waren zwar sportlich aus der Süd-Staffel der dritthöchsten Spielklasse abgestiegen, profitierten aber von der Aufstockung der Liga.

„Fakt ist: Das war keine gute Saison von allen“, sagt Roessler im Rückblick. Damit es besser wird, soll eine homogene Mannschaft auf das Feld geschickt werden. Kein Team, das aus nur aus Einzelkönnern bestehe, „sondern wo jeder zum anderen passt“, sagt Roessler.

In Center Moritz Bär bleibt den Wizards eine Stütze aus dem Vorjahreskader erhalten. Auch Shooting-Guard Vincent Hennen bleibt den KIT-Basketballern treu, zudem begrüßen die Wizards in Marcel Davis einen Rückkehrer in ihren Reihen.

Heimauftakt gegen den TSV Oberhaching

Weitere Personalien seien bereits weit gediehen, betonen Seatovic und Roessler. Insgesamt sei man „ziemlich gut unterwegs“, sagt Seatovic zum Stand der Kaderplanung der Wizards, die wie Pro-A-Konkurrent PSK Lions am ersten Oktoberwochenende in die neue Saison starten. Zum Heimauftakt wartet dann der TSV Oberhaching in der Lina-Radke-Halle.

Dann wie gehabt mit Rouven Roessler – nur eben in anderer Funktion. „Ich mache das jetzt eine Saison und dann schaue ich mal“, sagt Roessler, dessen Ziel für seinen Premierensaison als Wizards-Chefcoach klar ist: „Ich will so viel wie möglich gewinnen.“ Da tickt der Trainer Roessler nicht anders als früher der Spieler Roessler.