Start in Karlsruhe: KRK-Turnriege geht mit Heimevent in neue Saison

In der Karlsruher Lina-Radke-Halle findet an diesem Samstag der erste Bundesliga-Wettkampftag der DTL statt. Die gastgebende Riege der KRK will vor eigenem Publikum den ersten Schritt in Richtung erneuter Final-Qualifikation gehen. Und hat noch was zu feiern.

Für das Plakat zum Heimwettkampf haben sich die Turnerinnen der Kunstturn Region Karlsruhe (KRK) in eine coole Lümmel-Pose geschmissen. Sie fläzen auf einer Couch oder stehen lässig um sie drum ‘rum, Motto: „Runter vom Sofa, rein in die Halle.“

In dem Fall ist es die Karlsruher Lina-Radke-Halle, in der an diesem Samstag (16 Uhr) die Bundesliga in ihre neue Saison startet und die KRK mit dem Heimevent zudem noch ihr 30-jähriges Bestehen feiert. Deswegen werden auch viele ehemalige Bundesliga-Turnerinnen der Karlsruher Riege im Publikum sein und verfolgen, wie sich die aktuelle Mannschaft von Cheftrainerin Tatjana Bachmayer schlägt.

Wir haben ein gutes und starkes Team, das durchaus wieder um einen Podestplatz mitturnen kann. Tatjana Bachmayer, Cheftrainerin

Ziel der KRK, die in der Bundesliga noch immer als TG Karlsruhe-Söllingen antritt, ist die erneute Qualifikation für das Finale der Deutschen Turn-Liga (DTL), das die besten vier Mannschaften erreichen.

„Darauf richtet sich unser Fokus“, sagt Bachmayer: „Wir haben ein gutes und starkes Team, das durchaus wieder um einen Podestplatz mitturnen kann, wenn alle gesund bleiben“ Im Vorjahr war die KRK-Riege im von Serienmeister MTV Stuttgart dominierten Klassement auf Platz drei gelandet.

Das Kern des aktuellen Teams bilden Anna-Lena König (15), Chiara Moiszi (14), Amelie Pfeil (14) und die niederländische Gastturnerin Sanna Veerman, die erneut im Aufgebot steht. Die 20-Jährige wird auch zum Auftakt zum Einsatz kommen, könnte dann aber erst wieder im Finale am 3. Dezember in Neu-Ulm mithelfen.

An den weiteren Liga-Wettkampftagen in Buchholz (2. Juli), Mannheim (1. Oktober) und Meßstetten (12. November) ist Veerman bereits andernorts an den Geräten.

In Karlsruhe mit Gastturnerin Veerman

Ergänzt wird die Karlsruher Riege von Marielle Billet (17), Alisha Igüs (17), Maellys Alferi (14), Marta Bogdanovic (13), Maja Graf (17), neu aufgerückt ist „Turnküken“ Luisa Groeschl (11).

In Karlsruhe sollen Veerman, König, Pfeil, Moiszi und Billet an die Geräte gehen. Die angeschlagenen Alferi und Bogdanovic werden geschont. „Wir wollen Spaß haben und vor hoffentlich vielen Zuschauern einen guten Wettkampf turnen“, gibt Bachmayer die Richtung vor.

Eine pikante Note gibt es beim Heimwettkampf: Ausgerechnet der frühere Bundestrainer und Kurzzeit-Honorarcoach der KRK, Dieter Koch, gehört am Samstag dem Kampfgericht an. Die ehemalige KRK-Turnerin Desiree Baumert hatte gegen Koch Ende 2020 gegenüber dieser Zeitung Missbrauchsvorwürfe erhoben.