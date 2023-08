Fußball-Landesliga

Verteidiger Michael Glaser sieht die Offensive des FC Östringen als aktuell größten Trumpf

Der FC Östringen zählt in dieser Saison wieder zum Kandidatenkreis auf die vorderen Ränge in der Fußball-Landesliga Mittelbaden. Neuzugang Michael Glaser sieht die Mannschaft auf einem guten Weg, diese auch wirklich an Angriff nehmen zu können.