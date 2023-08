Walter-Zwillinge veredeln das Offensivspiel des SV Mörsch

Nicht immer, aber meistens traten die Zwillinge Erik und Janik Walter (28) im bisherigen Verlauf ihrer fußballerischen Karriere nur – sozusagen – „im Paket“ auf, also zusammen. Natürlich in der Jugend und später noch einmal bei ihrem Heimatverein SV Au am Rhein. Aber auch in Durmersheim und aktuell beim SV Mörsch. Und nähme RW Elchesheim noch mit einer Männermannschaft am Spielbetrieb des südbadischen Fußballverbandes teil, dann wären ihre Vereinsfarben jetzt Rot-Weiß statt Schwarz-Gelb.

SV Mörsch statt RW Elchesheim

„Im Nachhinein hätten wir es vielleicht bereut“, sagt Erik über ihren geplanten Wechsel an die Waldstraße, der sich dann jedoch infolge der dortigen Entwicklung zerschlug. Auf jeden Fall zum Glück für den SV Mörsch und dessen Trainer Christian Hofmeier, der Erik und Janik schon beim FC Phönix 06 unter seinen Fittichen hatte. „Wir drei verstehen uns fußballerisch super“, sagt Erik Walter über das sportliche Binnenverhältnis.

Wieder mit Coach Christian Hofmeier in einem Team

„Sie veredeln unser Offensivspiel“, umschreibt Hofmeier die Wichtigkeit der Walters für den SVM. „Beide definieren sich über Tore.“ In der vergangenen Spielzeit erzielten Erik (14) und Janik (acht) zusammen fast die Hälfte der 50 SVM-Treffer. Dabei sei er erst in der Rückrunde 22/23 richtig ins Rollen gekommen, meint Erik, der unberechenbar abschließt, beziehungsweise „wie es kommt: mit links, mit rechts, per Kopf. Ich schieße auch von der Mittellinie!“ Sein Bruder Janik sage von ihm, merkt der 189 Zentimeter große Athlet an, „er kenne keinen besseren Knipser.“ Weil Erik „vorne drin steht“ und „mehr Chancen hat“ als er selbst, erklärt Janik, der bevorzugt über die rechte Außenbahn kommt, erziele er auch mehr Tore. „Er ist der Vollstrecker.“

Erik Walter peilt mindestens 20 Treffer an

Deshalb unterscheiden sich auch die persönlichen Saisonziele der Zwillingsbrüder. Janik möchte „auf jeden Fall zweistellig“ treffen. Zehn bis 15 Mal wäre in Ordnung. „Ich bin extrem ehrgeizig und gehe auf den Platz, um zu gewinnen. Wenn das nicht klappt, kann ich mich auch dementsprechend aufregen.“ Erik erwartet „20 bis 22 Tore“ von sich. Mit drei (Erik) beziehungsweise zwei (Janik) Treffern sind aktuell beide auf Kurs. An oberster Stelle steht jedoch für die Zwillinge jedoch der Mannschaftserfolg. „Wir sind in Mörsch angekommen und fühlen uns richtig wohl. Wir sind eine super Truppe, ziehen alle an einem Strang und haben uns intern Platz eins bis drei vorgenommen.“