Zaisersweihers Fußballer Koc ist fünfmal zur Stelle

Mit 0:2 ist die Spielvereinigung Zaisersweiher in der A1-Klasse gegen den FSV Eisingen in Rückstand gelegen. Dann drehte Mehmet Akif Koc auf.

Mehmet Akif Koc ist am vergangenen Spieltag nicht zu bremsen gewesen. Der Akteur der Spielvereinigung Zaisersweiher erzielte beim 5:2-Sieg seiner Mannschaft gegen den FSV Eisingen in der Fußball-Kreisklasse A1 alle fünf Treffer.

Dabei sah es anfangs gar nicht nach einem Heimerfolg des Gastgebers aus. „Wir haben nicht gut begonnen“, sagt der Stürmer. Ein Doppelschlag in der 26. und 29. Minute ließ zunächst die Gäste aus Eisingen jubeln.

Doch in der Folgezeit meldeten sich die Mannen von Trainer Simon Panhölzl zurück. Mehmet Akif Koc verkürzte noch vor der Halbzeitpause. Und sollte im zweiten Abschnitt seinen großen Auftritt haben.

Nach der Halbzeitpause dreht Koc auf

Ebenfalls per Doppelschlag – in der 55. und 57. Minute – drehte die Spielvereinigung Zaisersweiher die Partie. Koc sei dank. Dem 2:2-Ausgleich ließ er mit dem 3:2 die erste Führung seiner Elf folgen, ehe er in der 64. Minute und per Elfmeter drei Minuten vor Spielende für den Dreier sorgte. Den Elfer hatte er obendrein selbst rausgeholt.

In der Tabelle kletterte der A-Ligist auf Rang sechs und will mit einem Sieg bei der SG Ölbronn-Dürrn am Sonntag (15 Uhr) weiter nachlegen. Nach oben geklettert ist Mehmet Akif Koc auch in der Torjägerliste der A1-Staffel. Mit insgesamt sieben Treffern ist er aktuell Zweiter hinter Robin Bestvina vom FV Öschelbronn.

Bei der Spvgg Zaisersweiher fühlt sich Koc pudelwohl

In der vergangenen Saison kam Mehmet Akif Koc am Ende auf neun Treffer. In der Runde 2021/22 ließ er es 22-mal klingeln. „Vergangene Saison habe ich aufgrund der Schichtarbeit oft das Training verpasst und war zudem müde. Nun habe ich eine Ausbildung begonnen, kann mehr trainieren und bin fitter“, sagt der 24-Jährige, der seit 2019 bei „Zasch“ spielt.

Lieber schieße ich mal kein Tor und wir gewinnen dafür. Mehmet Akif Koc

über Ziele mit dem Team

Seiner Mannschaft traut er in dieser Saison einiges zu. Ziel sei in jedem Fall der Aufstieg. „Wir haben einen guten, jungen Trainer, der auf uns eingeht. Die Trainingseinheiten machen eigentlich so viel Spaß wie sonntags die Spiele“, lobt der Goalgetter seinen Coach. Persönlich hat sich Koc zum Ziel gesetzt, seine Tormarke aus der Spielzeit 2021/22 zu überbieten. „Und ich will der Mannschaft helfen. Lieber schieße ich mal kein Tor und wir gewinnen dafür“, sagt er.

Fünf Tore hat Mehmet Akif Koc noch nie erzielt

Seine fünf Treffer bedeuteten übrigens auch für ihn eine Premiere. „Ein paar Hattricks habe ich schon gemacht“, sagt er. Aber nachdem er einmal drei Tore erzielt, im selben Spiel aber noch einen Strafstoß verschossen hatte, „dachte ich eher, es sei eine Art Fluch, dass ich nicht mehr als drei Tore schießen kann. Nun habe ich diesen Fluch zum Glück beendet.“