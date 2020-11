Der Weg ist das Ziel – genauer gesagt: die Straße. Wer lebt dort, was können die Menschen dort besuchen, erledigen und erleben? Wer gab der Straße ihren Namen, und wie alt ist dieses Stück Stadt eigentlich?

Kurzum: Was macht diesen Streifen Karlsruhe lebenswert? In der Serie „Straßengeschichten“ tauchen BNN-Redakteure in diese Lebensadern der Stadt ein.