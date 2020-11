Die Biotonne wird mit Beginn des Jahres 2021 im Landkreis Karlsruhe eingeführt. 75 Prozent aller Grundstückseigentümer haben sich in einer Bedarfsabfrage des Landkreises zurückgemeldet, informierte Landrat Christoph Schnaudigel in einer Kreistagssitzung am Donnerstag in Bretten.

29 Prozent der Grundstückseigentümer, die sich zurückgemeldet haben, wollen den Bioabfall auf ihrem eigenen Grundstück kompostieren, 55 Prozent ziehen das Bringsystem auf den Grünabfallsammelstellen vor. 16 Prozent haben sich für die Biotonne entschieden, was laut Verwaltung 17.000 Biotonnen entspricht.