Abriss des Landratsamt-Hochhauses: Petitionsausschuss entscheidet im November

Beim Petitionsausschuss des Landtags Baden-Württemberg ist eine Petition anhängig, die den Erhalt des Ensembles fordert und über die bislang kein Beschluss gefasst ist. Das denkmalschutzrechtliche Verfahren bei der Stadt Karlsruhe ist solange zurückgestellt, bis der Landtag über die Petition entschieden hat. Der Abschlussbericht des Ministeriums an den Petitionsausschuss erfolgte am 15. Juli, nachdem die Antragsteller am 15. Juni die Petition nochmals erweitert hatten und der Bericht insoweit zu ergänzen war. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Alexander Salomon ist Mitglied des Petitionsausschusses und im konkreten Fall Berichterstatter. Er bestätigt auf BNN-Anfrage, dass ihm der Fall jetzt vorliegt. Er rechnet damit, dass im November über die Sache entschieden wird. „Die Prüfung hat aufgrund der Komplexität des Themas solange gedauert“, sagt er. Durchschnittlich nehme die Bearbeitung einer Petition ein halbes Jahr in Anspruch.