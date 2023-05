Rein städtebaulich gesehen, so das Hochhaus in der Größe kommt, wird es mit gut 90 Metern das höchste Gebäude in der Fächerstadt. Das gesamte Areal, so der Grundgedanke der Planer, soll zu einem weiteren Ankerpunkt der Innenstadt werden. Das Hochhausareal umfasst neben dem eigentlichen Hochhausneubau mehrere kleinere Gebäude. In das Gesamtareal eingebunden sind etliche grüne Flächen. Städteplaner sehen das Hochhausareal als wichtigen Teil der Achse Badisches Staatstheater – Ettlinger Tor. Die innerstädtische Nutzung, vor allem auch mit Blick auf die Arbeitsplätze, sei eine Investition in die Innenstadt.