Stöbern in alten badischen Kochbüchern kann man auch online - die Badische Landesbibliothek in Karlsruhe macht’s möglich. Beim Nachkochen ist allerdings Vorsicht angesagt.

Kochen wie einst die Oma, die Uroma oder die Ururururoma? Das wäre schon mal spannend. Nur schade, dass die alten Rezeptesammlungen der Familie schon vor langem im Altpapier gelandet sind.

Macht aber (fast) gar nichts: Die Badische Landesbibliothek (BLB) hat jede Menge historische Kochbücher in ihrem Fundus. In ihnen kann man nach Herzenslust blättern, ohne dafür auch nur die Wohnung zu verlassen.

199 badische Kochbücher aus den Jahren 1770 bis 1950 hat die Landesbibliothek mittlerweile digitalisiert. Jeder kann sie online lesen und braucht dafür noch nicht einmal einen Nutzerausweis. Also ran an die Bouletten – oder vielmehr an die badischen Fleischküchlein.