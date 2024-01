Beste berufliche Zukunftsaussichten mit Bildung und Sozialer Arbeit

Wenn es um den direkten Kontakt mit Menschen geht, sind vor allem soziale Berufe, Bildungseinrichtungen und Unternehmen, die nah am Kunden arbeiten gefragt. So zählen zum Beispiel in den Pflegeberufen ein besonderes Einfühlungsvermögen, als Lehrkraft muss man Wissen verständlich und praktisch weitergeben können und im Handel sollte man die Bedürfnisse der Kunden verstehen und eine ehrliche und kompetente Beratung bieten. Empathie und Stärke in der Kommunikation sind hier Trumpf.

Wer also gerne mit Menschen arbeitet, Wissen vermitteln oder den Kunden mit bestem Service überzeigen möchte, findet auf der Messe Einstieg ebenfalls die passenden Adresse. Neben verschiedenen Chancen in Handel und sozialen Berufen stehen auch die Hochschulen beim Thema Kommunikation bereit und sorgen für tolle Chancen.

Balthasar-Neumann-Schule 2

Du willst deine Fachhochschulreife machen? Wir begleiten Dich auf dem Weg.

Wir sind die Balthasar-Neumann-Schule 2 und haben verschiedene und spannende Wege zu deiner Fachhochschulreife. Besuche unsere Modeschule im 3.-jährigen Berufskolleg oder wähle das 2.-jährige Berufskolleg mit den Schwerpunkten „Kommunikation und Gestaltung“ oder „Computerunterstütze Fertigung mit 3D-Druck“.

Soll es direkt ins praktische Arbeiten gehen? Informiere Dich über die einjährige Berufsfachschule Körperpflege oder Fahrzeugtechnik bei uns.

Balthasar-Neumann-Schule 2 Ausbildungsangebote Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d):

Ausbildung in Mode & Design, Metalltechnik, Fahrzeugtechnik, Körperpflege, Technisches Berufskolleg, Berufsfachschule Körperpflege und Fahrzeugtechnik, AV Dual, Fachschule für Technik Kontakt:

+49 (721) 936- 60700

Berufskolleg: schmidt@bns2.de

Fachschule für Technik: megerle@bns2.de

Berufsfachschule Körperpflege: harfst@bns2.de

Berufsfachschule Fahrzeugtechnik: endes@bns2.de

www.bns2.de

Franz-Sigel-Str. 59, a76646 Bruchsal

DHBW Karlsruhe

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe bietet in der TechnologieRegion zusammen mit national und international agierenden Unternehmen ein vielfältiges Angebot von betriebswirtschaftlichen, technischen, informationstechnischen und gesundheitswissenschaftlichen Studiengängen.

Beim Studium an der DHBW Karlsruhe wechseln sich Theoriephasen an der Hochschule und Praxisphasen im Unternehmen ab. Durch dieses duale Prinzip sind die Studierenden optimal auf ihre spätere Berufstätigkeit vorbereitet. Acht von zehn Absolvent*innen haben direkt nach dem Studium einen Job, die allermeisten davon im Partnerunternehmen.

DHBW Karlsruhe Studienangebote Duales Studium (m/w/d):

Fakultät Technik: Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau, Mechatronik, Sustainable Science and Technology, Wirtschaftsingenieurwesen, Abschlüsse: Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.)

Fakultät Wirtschaft: BWL - Bank, BWL - Digital Business Management, BWL – Digital Commerce Management, BWL - Deutsch Französisches Management, BWL - Handel, BWL - Industrie, BWL - Versicherung, RSW - Steuern und Prüfungswesen, Unternehmertum / Unternehmertum ONLINE, Wirtschaftsinformatik, Abschlüsse: Bachelor or Arts (B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.)

Fakultät Gesundheit: Angewandte Gesundheits- und Pflegewissenschaften, Angewandte Hebammenwissenschaft, Physician Assistant, Abschlüsse: Bachelor of Science (B.Sc.) Kontakt:

Öffnungszeiten: 7:00 bis 19:00 Uhr

+49 (721) 97 35 5

info@dhbw-karlsruhe.de

www.karlsruhe.dhbw.de

Erzbergerstr. 121, 76133 Karlsruhe

dm Drogeriemarkt

Eigenverantwortlich arbeiten, gemeinsam etwas bewegen: derzeit bringen sich mehr als 51.300 Menschen in über 2.100 dm-Märkten, den Verteilzentren, der Karlsruher Zentrale sowie unserer IT-Tochter dmTECH ein. Und sorgen dafür, dass dm seit Jahren Deutschlands umsatzstärkster Drogeriemarkt ist.

Fast 4.000 junge Menschen machen bei dm-drogerie markt in den dm-Märkten, den Verteilzentren, der Karlsruher Zentrale sowie bei unserer IT-Tochter dmTECH eine vielseitige Ausbildung oder ein Studium.

dm Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d):

Ausbildung Drogist, Ausbildung Kaufmann für Dialogmarketing, Ausbildung Fachlagerist, Ausbildung Fachkraft für Lagerlogistik Duale Studiengänge (m/w/d):

Duales Studium BWL-Handel (B.A.), Duales Studium Digital Commerce Management (B.A.), Duales Studium BWL-Warenwirtschaft und Logistik (B.A.) Kontakt:

dm-jobs.de/einstiegberuf

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Am dm-Platz 1, Karlsruhe 76227

Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Bethlehem

Christlich, engagiert und weltoffen Schulgemeinschaft und Schulleben zu gestalten ist das Herzstück der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik Bethlehem in Karlsruhe, die seit fast 100 Jahren Erzieherinnen und Erzieher ausbildet. Die circa 280 Auszubildenden verteilen sich auf zwei unterschiedliche Ausbildungsformen und können außerdem die Fachhochschulreife absolvieren. In hellen und freundlichen Räumen, mit einer hochwertigen digitalen Ausstattung findet ein sehr vielfältiger und praxisnaher Unterricht statt. Für alle Interessierten öffnet die Schule am Freitag, den 03.02.2024 von 10-13 Uhr ihre Türen, wodurch vielfältige Einblicke in die Ausbildung aber auch in die Räumlichkeiten gewonnen werden können. Hierzu lädt die Schule herzlich ein.

Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Bethlehem Ausbildungsangebote Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d):

Ausbildung zum Erzieher/Erzieherin



Erwerb der Fachhochschulreife, Fachschule für Sozialpädagogik, Praxisintegrierte Ausbildung, Regelausbildung, Weiterbildung, Quereinstieg zum Erzieher möglich, Möglichkeit zur Mentoren/Metorinnenfortbildung Kontakt:

+49 (721) 486 903 - 0

schule@efs-bethlehem.de

www.efs-bethlehem.de

Friedrich-Naumann-Str. 33a, 76187 Karlsruhe

KIT

Hättest Du das gewusst? Das KIT hat nicht nur über 22.000 Studierende, sondern auch mehr als 9.900 Mitarbeitende! Als einer der größten Arbeitgeber in der Technologieregion Karlsruhe bildet das KIT jedes Jahr etwa 100 Azubis aus. Wir bereiten Dich zielsicher auf eine erfolgreiche Zukunft vor – in mehr als 25 Ausbildungsberufen und über 10 DHBW Studiengängen. Beginne auch Du Deine berufliche Zukunft am KIT und starte jetzt mit uns erfolgreich in Deine Berufskarriere!

KIT Ausbildungs- und Studienangebote Gewerblich-technische Berufe, IT-Berufe, Naturwissenschaftliche Berufe, Kaufmännische Berufe, Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Bachelor of Engineering Kontakt:

+49 (721) 60 84 53 21

www.kit-ausbildung.de

Kaiserstr. 12, 76131 Karlsruhe

Merkur Akademie

Die Merkur Akademie International ist eine der führenden Privatschulen in der Region mit breitem Angebot, guten Kontakten zur Wirtschaft und ganzheitlichem Ansatz, die optimal auf den Abschluss und das Leben vorbereitet.

Zahlreiche internationale und regionale Kooperationen, eine vertrauensvolle und intensive Zusammenarbeit mit Unternehmen, den staatlichen Behörden sowie Organisationen und Verbänden prägen unser Schulleben. Die gemeinnützige private Schule greift wirtschaftliche, gesellschaftliche sowie internationale Entwicklungen früh auf und verknüpft sie mit ihrer 120-jährigen Tradition.

Merkur Akademie Ausbildungs- und Studienangebote Schulabschlüsse:

Mittlere Reife, Fachhochschulreife, Abitur, Abitur nachholen, International Management Assistant Kontakt:

+49 (721) 1303-0

info@merkur-akademie.de

www.merkur-akademie.de

Erzbergerstr. 147, 76149 Karlsruhe

Städtisches Klinikum Karlsruhe

Du wünschst dir eine Ausbildung im Gesundheitswesen; eine Ausbildung, die zu dir passt, die spannend und abwechslungsreich ist, dich optimal auf dein Berufsleben vorbereitet und dir erstklassige Zukunftschancen bietet? Dann bist du bei uns genau richtig! Als akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Freiburg gehören wir mit über 600 Ausbildungsplätzen und fünf dualen Studiengängen zu den größten Ausbildungsbetrieben in der Region. Wir bieten attraktive Ausbildungen und Studiengänge in allen relevanten medizinischen Fachberufen und darüber hinaus.

Städtisches Klinikum Ausbildungsangebote Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d):

Pflegefachfrau*mann, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*in, Gesundheits- und Krankenpflegehelfer*in, Operationstechnische*r Assistent*in, Anästhesietechnische*r Assistent*in, Medizinische*r Technolog*in für Radiologie, Medizinische*r Technolog*in für Laboratoriumsanalytik, Zahnmedizinische*r Fachangestellte*r, Medizinische*r Fachangestellte*r, IT-Systemelektroniker*in Kontakt:

Personalabteilung

+49 (721) 974-0

Personalabteilung@klinikum-karlsruhe.de

www.KönnteDeineAusbildungSein.de

Moltkestraße 90, 76133 Karlsruhe

ViDia Kliniken

Die ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe sind mit rund 3.200 Mitarbeitenden an vier Standorten in Karlsruhe einer der größten Arbeitgeber in der Region. Sie bilden in zahlreichen kaufmännischen und medizinischen Berufen aus, führen eine eigene Pflegefachschule und kooperieren mit der DHBW Karlsruhe. Viele Medizinstudenten entscheiden sich dafür, ihr Praktisches Jahr bei ViDia zu absolvieren. Auf welchen Bereich möchtest du dich spezialisieren? Für deinen Start nehmen wir uns viel Zeit, damit du gut vorankommst und sicher deine Ziele erreichst!

ViDia Kliniken Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d):

Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen, Fachinformatikerin / Fachinformatiker Systemintegration, Anästhesietechnischen Assistenz (ATA), Operationstechnische Assistenz (OTA), Medizinischen Fachangestellten, Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann, Gesundheits- und Krankenpflegerin/-helfer Duales Studium (m/w/d):

Praxispartner für das DHBW-Studium BWL-Gesundheitsmanagement (B.Sc.), Physician Assistant (B.Sc.), Angewandte Gesundheits- und Pflegewissenschaften (B.Sc.) und Angewandte Hebammenwissenschaften Kontakt:

bewerbung@vidia-kliniken.de

www.vidia-kliniken.de/jobs-karriere

Steinhäuserstraße 18, 76135 Karlsruhe

Wohnstift Karlsruhe

Wir betreiben im Stadtgebiet Karlsruhe neun Häuser. Darunter drei stationäre Pflegeeinrichtungen, zwei Tagespflegen und zwei ambulante Dienste. Auch gehören drei Großküchen dazu und bieten in den Residenzen einen umfänglichen Service für unsere Bewohner. Für den reibungslosen Ablauf wie beispielsweise die Lohnabrechnung, Buchhaltung oder Bestellungen sorgen fleißige Hände in der Verwaltung.

Jetzt bewerben und von unseren Vorteilen profitieren. Bei uns wird nach Tarif bezahlt, inklusive Jahressonderzahlung, betrieblicher Altersvorsorge und betrieblicher Krankenversicherung. Am Geburtstag wird gefeiert und deshalb haben unsere Azubis Geburtstagsfrei. Das Jobticket legen wir ebenfalls mit drauf und garantieren eine bestmögliche Begleitung durch erfahrene Mentoren und Ausbilder in allen Bereichen.

Wir freuen uns auf dich!