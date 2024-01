Im Bereich Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit in die Zukunft durchstarten

Mit verschiedenen Ansprechpartnern sind auch die Unternehmen aus dem Bereich Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit auf der Messe Einstieg Beruf vertreten. Auch hier finden sich verschiedene tolle Chancen auf einen gelungenen Karrierestart. Nicht nur die bekannten Behörden der Region, sondern auch verschiedene Firmen aus anderen Branchengebieten ermöglichen hier einen gelungenen Start ins Arbeitsleben.

Wer über eine gute Auffassungsgabe, mathematisches Verständnis, die Fähigkeit sich verbal sowie schriftlich auszudrücken, Freude am Teamwork und Sorgfalt verfügt, findet hier viele passende Gelegenheiten für einen idealen Einstieg. Darum also Mut zeigen, sich an den Ständen erkundigen und den ersten Schritt auf der spannenden Reise des Arbeitslebens wagen.

Allianz

Als weltweit führender Versicherer und Finanzdienstleister stehen wir seit 1890 für Sicherheit und Zuversicht. Wir setzen auf Nachhaltigkeit, investieren in zukünftige Generationen und schaffen Produkte und Dienstleistungen, die den Menschen Zuversicht für das geben, was vor ihnen liegt.

Bei uns sind alle willkommen, unabhängig davon, wer du bist, wie du aussiehst, woher du kommst, woran du glaubst oder wen du liebst. Wir sind stolz auf eine Belegschaft, die so vielfältig und bunt ist wie die Welt selbst.

Let’s care for tomorrow.

Allianz Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d):

Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen, Koch/Köchin Duales Studium (m/w/d):

Bachelor of Arts - BWL Versicherung Kontakt:

Marcus Mäusner

+49 (721) 5045 25216

marcus.maeusner@allianz.de

careers.allianz.com

Kriegsstraße 117, 76135 Karlsruhe

AOK Gesundheitskasse

Ausbildung und Fußballkarriere? Na klar! Der 19-jährige Louis Knapp aus Mühlacker jongliert geschickt zwischen der Welt der Sozialversicherung und seinem Hobby auf dem Spielfeld.

Der Startschuss für seine Karriere bei der AOK Mittlerer Oberrhein war ein Praktikum im Präventionsbereich der Krankenkasse, das durch eine Kooperation mit dem Karlsruher SC zu Stande kam. Damals spielte Louis Knapp in deren Jugendmannschaft. „Die Themen Sport, Gesundheit und Ernährung sind stark miteinander verknüpft, daher hat das super gepasst“, so Knapp. Das Praktikum hinterließ einen positiven Eindruck, sodass er sich nach seinem Fachabitur für die Ausbildung als Sozialversicherungsfachangestellter (SoFa) bewarb. Doch was macht ein SoFa überhaupt? „Ein Sozialversicherungsfachangestellter kümmert sich um die Anliegen und Fragen der Versicherten. Wir versuchen den Menschen weiterzuhelfen und für sie da zu sein.“ Menschen zu helfen ist auch das, was ihm an dem Beruf am besten gefällt. Nicht nur auf dem Fußballplatz, auch im KundenCenter spielt man sich gegenseitig die Bälle zu: „Alle Kolleginnen und Kollegen nehmen sich Zeit für mich und bringen mir Wertschätzung entgegen.“ Die Ausbildung bei der AOK legt nicht nur den Grundstein für eine berufliche Laufbahn im Gesundheitswesen, sondern eröffnet auch die Möglichkeit, persönlichen Interessen nachzugehen. Inzwischen spielt Louis Knapp beim 1. FC Bruchsal. Über seinen Arbeitgeber sagt er: „Die AOK hat mich von Anfang an unterstützt, meine Leidenschaft für den Fußball weiter auszuleben.“

AOK Ausbildungsangebote Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d):

Sozialversicherungsfachangestellte/r Kontakt:

Susanne Mönnich (Ausbildungsleiterin)

+49 (711) 65 25 20 74 1

aok.de/karrierestart

Kaiserstraße 5, 76131 Karlsruhe

BBBank

Die BBBank ist die Bank für alle Privatkunden und den Öffentlichen Dienst. Sie ist bundesweit tätig und gehört mit rund 500.000 Mitgliedern, einer Bilanzsumme von mehr als 16 Milliarden Euro und einem Kundengeschäftsvolumen von über 31 Milliarden Euro zu den größten Genossenschaftsbanken in Deutschland. Das Geschäftsmodell der BBBank stellt die Kunden in den Mittelpunkt und ist sozial, ökologisch und ökonomisch, nachhaltig ausgerichtet. Sie setzt den Fokus auf bequeme Services und hochwertige Beratung – in den Kompetenzcentern, Filialen, per Video oder Telefon.

BBBank Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d):

Ausbildung Bankkaufmann/-frau, Ausbildung Bankkaufmann/-frau (IHK) mit Zusatzqualifikation Finanzassistent/-in, Ausbildung Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement (m/w/d) (IHK) Duales Studium (m/w/d):

BWL-Bank (Bachelor of Arts), Wirtschaftsinformatik (Bachelor of Science) Kontakt:

+49 (721) 141-3152

bewerbung@bbbank.de

www.bbbank.de/ausbildung

Herrenstraße 2-10, 76133 Karlsruhe

BGV Versicherung

Sie zählt zu den bedeutendsten Arbeitgebern und verlässlichsten Ausbildungsbetrieben der Region: Die Versicherungsgruppe BGV Badische Versicherungen beschäftigt rund 770 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 30 Auszubildenden. Zu den Kunden zählen Gemeinden und Kommunen in Baden sowie viele Firmen und Privatleute in ganz Deutschland. Eng verwurzelt mit der Region engagiert sich der BGV für die Gesellschaft und fördert Bereiche in Sport und Kultur, zum Beispiel als Versicherungspartner und Sponsor von Spitzenclubs wie dem SC Freiburg oder als Partner bei bedeutsamen Kulturveranstaltungen wie DAS FEST. Dabei steht der Mensch im Mittelpunkt – sowohl die Kundinnen und Kunden als auch die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

BGV Versicherung Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d):

Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen Fachrichtung Versicherung – auch mit Schwerpunkt Vertrieb, Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung, Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration Duales Studium (m/w/d):

Bachelor of Arts Studiengang Versicherung – auch mit Schwerpunkt Vertrieb, Bachelor of Science Studiengang Wirtschaftsinformatik Kontakt:

www.bgv.de/karriere

Durlacher Allee 56, 76131 Karlsruhe

Maisenbacher Hort & Partner

Maisenbacher Hort + Partner ist eine moderne, mittelständisch-ausgerichtete Steuerkanzlei in Karlsruhe und Baden-Baden. Mit unseren Teams und Fachabteilungen begleiten wir unsere Mandanten z.B. rund um die digitale Buchhaltung, Lohnabrechnung, Jahresabschluss, Einkommensteuer, Erbschaftsteuer oder Digitalisierung.

Dir sind künftige Karrieremöglichkeiten und abwechslungsreiche Inhalte des Berufes wichtig? Dann starte jetzt deine Karriere im Bereich Steuerberatung und werde Teil von unserem Team. Triff uns persönlich auf der Messe Einstieg Beruf. Wir freuen uns auf dich!

Maisenbacher Hort + Partner Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d):

Steuerfachangestellte/r, Kaufmann/-frau für Büromanagement im Assistenzbereich, Kaufmann/-frau für Büromanagement im Bereich Lohn- und Gehalt, Kaufmann/-frau für Büromanagement im Bereich internes Rechnungswesen, Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement Duales Studium (m/w/d):

RSW - Steuern und Prüfungswesen an der DHBW in Karlsruhe, BWL - Steuerberatung an der IU Internationale Hochschule in Karlsruhe, Steuer- und Prüfungswesen an der VICTORIA Internationale Hochschule in Baden-Baden Kontakt:

Laura Wild

+49 (721) 9633-0 / +49 (7221) 504848-0

karlsruhe@mhp-kanzlei.de / badenbaden@mhp-kanzlei.de

mhp-kanzlei.de/karriere/offene-stellen

Rintheimer Str. 63a, 76131 Karlsruhe / Schwarzwaldstr. 133, 76532 Baden-Baden

Sparkasse Karlsruhe

Die Sparkasse Karlsruhe ist mit rund 1.300 Mitarbeitern und einer mehr als 200-jährigen Unternehmensgeschichte eines der größten und das traditionsreichste Finanzdienstleistungsinstitut unserer Region. Mit dieser langjährigen Erfahrung bietet die Sparkasse jährlich bis zu ca. 45 Auszubildenden und DH-Studenten nicht nur eine abwechslungsreiche und interessante Ausbildung, sondern auch die Chance, die Finanzwelt aktiv mitzugestalten.

Sparkasse Karlsruhe Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d):

Bankkaufmann, Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation Privates Vermögensmanagement, Bankkaufmann „digital“, Bankkaufmann „digital“ mit Zusatzqualifikation Privates Vermögensmanagement ,AusbildungPlus – Abschluss Bankkaufmann, Tourismuskauffrau in unserem TUI-Reisecenter Ettlingen Duales Studium (m/w/d):

Bachelor of Arts – BWL Bank , Bachelor of Science – Fachrichtung Wirtschaftsinformatik Kontakt:

Julia Böhm / Rebecca Balke

+49 (721) 146-1573 / +49 (721) 1461795

julia.boehm@spk-ka.de / Rebecca.balke@spk-ka.de

www.sparkasse-karlsruhe.de/ausbildung

Kaiserstr.223, 76133 Karlsruhe

Stadt Karlsruhe

Auf der Suche nach einer passenden Ausbildung oder einem dualen Studium? Lust auf eine abwechslungsreiche und spannende Ausbildung in einer weltoffenen und l(i)ebenswerten Stadt? Dann ist die Stadt Karlsruhe das perfekte Match!

Mit mehr als 7000 Mitarbeitenden und über 30 verschiedenen Ausbildungsberufen und Studiengängen bietet die Stadt Karlsruhe Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen, vielfältigste Möglichkeiten für ihre berufliche Entwicklung: Neben dem Einstieg in die Verwaltung gibt es noch ganz andere Zukunftswege in den Bereichen Handwerk, Technik, Soziales, Natur und Umwelt.