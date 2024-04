Budo-Club Karlsruhe feiert Erfolg bei der Rückkehr in die Bundesliga

Die „Alte Reithalle“ stand kopf, als BCK-Judoka Vladimir Gajic auch seinen zweiten Kampf gewann. Er sorgte damit für den entscheidenden Punkt zum 8:6(4:3)-Sieg des Budo-Clubs Karlsruhe über den TV Erlangen.

Hatte der Schwergewichtler des BCK in der Klasse über 100 Kilo in seinem ersten Kampf Erlangens Alexander Willnauer nach knapp vier Minuten durch „Soto-Maki-Komi“ (einem Drehwurf) auf die Schultern gebracht, war der zweite Kampf gegen Kai Brandes eine zähe Angelegenheit. Dieser wurde erst durch die dritte Verwarnung („Shido“), die Brandes wegen Passivität erhielt, zugunsten des 33-Jährigen entschieden.

BCK-Männer mit Start nach Maß

Es war der achte Punkt für den BCK, der dem Erstliga-Aufsteiger in der Bundesliga Süd einen Start nach Maß bescherte, was von den Zuschauern in der gut besuchten „Alten Reithalle“ enthusiastisch gefeiert wurde.

Die beiden Mannschaften boten ein enges Gefecht, wobei aus Karlsruher Sicht neben Gajic auch ein bärenstarker Philipp Koch (bis 100 kg), der sowohl gegen Jonathan Bischoff als auch Elias Frank gewann, und ein herausragender Joris Schleer (bis 60 kg) zwei Siege verbuchen konnten.

Karlsruher Schleer trotzt Prüfungsstress

Der 17-Jährige, der im Karlsruher Sportinternat lebt, steckt zurzeit mitten im Abiturstress, wollte aber auf jeden Fall kämpfen. Schleer spielte gegen Erlangens Jonas Weinen vor allem seine Stärken im Bodenkampf aus.

Die weiteren Punkte zum Gesamterfolg steuerten Timofii Sabadash (bis 73 kg), der gerade mal 19 Sekunden brauchte, um gegen Dionisie Golban die Judomatte als Sieger zu verlassen und Maximilian Erler (bis 90 kg) bei. Er war gegen Vinzenz Dotzler erfolgreich.

Schöner kann man sich eine Erstliga-Rückkehr nicht vorstellen. Daniel Reimer

Trainer des Budo-Clubs Karlsruhe

„Dieser Kampftag hat gezeigt, dass wir zurecht in der Ersten Liga sind. Schöner kann man sich eine Erstliga-Rückkehr nicht vorstellen“, sagte ein zufriedener BCK-Coach Daniel Reimer. Dieser bestritt selbst einen Kampf in der 73-Kilogramm-Klasse und unterlag dort seinem Kontrahenten Yannick Himmelspach erst in der Verlängerung („Golden Score“).

Aber auch die BCK-Kämpfer wie Jerome Bechtold, Garlef Eder, Janos Schorno oder Julian Izsak, die ihre Kämpfe nicht gewinnen konnten, boten ihren Kontrahenten lange Zeit Paroli. Sie mussten teilweise erst in der Verlängerung ihren Gegnern den Sieg überlassen.

Noch nicht auf der Matte stand Neuzugang Igor Vracar, der bei den Europameisterschaften in Zagreb kämpfte, aber spätestens beim nächsten Heimkampftag am 1. Juni dabei sein wird. Zuvor müssen die BCK-Männer am 11. Mai noch beim TSV Abensberg antreten und wollen sich auch bei einem der Top-Teams der Liga so teuer wie möglich verkaufen.

BCK-Frauen verlieren in Sindelfingen

Nicht so erfolgreich wie bei den Männern verlief der Saisonauftakt für die Frauen des BCK in der Südwestgruppe der Ersten Bundesliga. In Sindelfingen verlor das Team von Anke Kaiser trotz einer 4:3-Pausenführung mit 5:9 und dürfte es jetzt schwer haben, einen der beiden ersten Tabellenplätze zu erreichen. Diese berechtigen zum Einzug in die Finalrunde um die Meisterschaft.

Dabei verlief der Start vielversprechend. Denn Tanja Schmadel (bis 52 kg), Larissa Greis (bis 48 kg), Hannah Müller (bis 70 kg) und Ellen Flohr (bis 57 kg) sorgten trotz einer umstrittenen Disqualifikation von Una Svetlana Tuba (über 78 kg) für eine 4:3-Führung.

Im zweiten Durchgang konnte allerdings nur noch Hannah Müller ihren Kampf gewinnen. So stand am Ende eine 5:9-Niederlage. Anke Kaiser muss ihr Team jetzt schnell wieder aufrichten, denn schon am kommenden Samstag steht beim JC Wiesbaden der nächste Kampf an. Dort soll dann der erste Sieg gefeiert werden.