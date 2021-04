Die Bürgerinitiative Karlsruhe-Molzau will verhindern, dass mit dem Großprojekt der Bahn zwischen Karlsruhe und Mannheim die Lebensqualität in den umliegenden Wohngebieten weiter sinkt.

Von seinem Fenster aus sieht Dietrich Knoche Bahnen und Güterzüge. Er hört sie auch. Noch mehr Lärm durch Graben-Neudorf will er nicht. Die Pläne der Deutschen Bahn, die Kapazitäten beim Großprojekt zwischen Mannheim und Karlsruhe zu erhöhen, ließen in daher aufschrecken.

Gemeinsam mit Margit Rödder und weiteren Anwohnern initiierte er die Bürgerinitiative Karlsruhe-Molzau. Sie möchten aktiv mitgestalten, wo die künftige Bahntrasse zur Verstärkung der bestehenden Strecke entsteht.

„Wir haben das Haus hier gekauft mit dem Wissen, dass es an der Bahnstrecke liegt“, so Knoche. Er könne sich also nicht im Nachhinein über die Gegebenheiten beklagen.