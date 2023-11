Lichtkunst im Zoo

Rundgang durch den Christmas Garden Karlsruhe

Leuchtende Farben, spektakuläre Lichtkunst: In diesem Jahr gibt das Projekt „Christmas Garden“ dem Karlsruher Zoo in der Weihnachtszeit eine ganz besondere Atmosphäre. Die BNN waren zur Eröffnung an diesem Donnerstag mit der Kamera dabei.