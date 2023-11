Was in Karlsruhe in der Vorweihnachtszeit geboten wird

In wenigen Tagen öffnet der Karlsruher Weihnachtsmarkt. Und auch drumherum verwandelt sich die Stadt im Advent in eine Weihnachtsstadt. Was ist alles geboten?

Der Schlitten des fliegenden Weihnachtsmannes steht in luftiger Höhe bereit für den Flug über den Karlsruher Marktplatz. Auf dem Gelände rund um die Pyramide und ebenso auf dem Friedrichsplatz sind Buden aufgebaut.

In wenigen Tagen eröffnet der Christkindlesmarkt genannte Karlsruher Weihnachtsmarkt.

Neues und Bewährtes beim Karlsruher Weihnachtsmarkt

Die Besucher dürfen sich auf Neuerungen und Bewährtes freuen. Und die Budenstadt wird ergänzt durch weitere Angebote auf verschiedenen Plätzen der Stadt.

Die für Märkte zuständige Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz (CDU) verrät, worauf sie sich besonders freut: „Ich bin ein großer Fan des Riesenrads.“ Und Martin Wacker sagt als Chef der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME): „Der Christkindlesmarkt ist für mich einer der gemütlichsten und schönsten Weihnachtsmärkte in der Region.“

Wann geht es los?

Der Christkindlesmarkt auf dem Markt- und dem Friedrichsplatz öffnet am Dienstag, 28. November, um 11 Uhr. Zeitgleich startet das Kinderland St. Stephan: Dort gibt es unter anderem Märchenhäuser und eine Dampfeisenbahn. Betreiber Willy Krusig kündigt auch Walking Acts an. Am Schloss ist die Winterzeit aufgebaut: Dort können Besucher ebenfalls ab Dienstag auf Eis Schlittschuh fahren . Auf einer abgetrennten Kunststofffläche wird Stockschießen angeboten. Der Christkindlesmarkt und das Kinderland sind bis 23. Dezember geöffnet. Die Winterzeit läuft bis 28. Januar.

Wie lange gibt es abends Glühwein, Bratwurst und Co?

Die Buden des Christkindlesmarktes sind sonntags bis donnerstags bis 21 Uhr geöffnet, freitags und samstags läuft der Betrieb bis 22 Uhr. Jeden Tag bleibt die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt bis 22.30 Uhr an

Wann ist der fliegende Weihnachtsmann zu erleben?

Er startet jeden Tag zweimal, nämlich um 17 und um 19.30 Uhr. Am Eröffnungstag fliegt der Weihnachtsmann gegen 18.15 Uhr und dann wieder um 19.30 Uhr. Los geht sein Ritt in luftiger Höhe auf dem Dach des Hotels am Markt. Ziel ist ein Mast auf der Mitte des Marktplatzes. Auf dem Areal finden Besucher auch das 40 Meter hohe Riesenrad . Das Christkind wiederum besucht an den ersten drei Adventssonntagen das Kinderland St. Stephan, und zwar jeweils um 14 Uhr.

Wie viele Buden gibt es?

Es sind exakt 89 Buden auf den beiden Plätzen verteilt, erklärt Marktamtschef Armin Baumbusch. Neu dabei sind auf dem Friedrichsplatz ein Churros-Stand sowie drei Stände, an denen es Holzwaren, Lederprodukte beziehungsweise Kerzen gibt. Letztere Bude steht an der Stelle, an der zuletzt Lydia Seyfert Waren aus dem Erzgebirge verkaufte. Sie ist nicht mehr auf dem Christkindlesmarkt dabei. Neu auf dem Marktplatz ein Pasta-Anbieter. Eine Veränderung gibt es bei den Hütten am Marktplatz, in denen sich im Wechsel Kunsthandwerker präsentieren. Dieses Schaufenster wurde wegen der hohen Nachfrage erweitert. Bis zum 23. Dezember stellen dort 48 Künstler ihre Waren aus.

Zurück zum Friedrichsplatz: Ist dort letztmals ein Weihnachtsmarkt zu erleben?

Nein. Die Stadt plant dort auch 2024 eine Budenstadt. Perspektivisch soll der Christkindlesmarkt nach dem Umbau der Kaiserstraße aber nur noch auf dem Marktplatz stattfinden. Dies soll 2025 der Fall sein. Im Zuge der Haushaltsverabschiedung wurde aber klar, dass unter anderem die CDU, die FDP und die Freien Wähler noch Diskussionsbedarf in der Sache haben. Nach der Kommunalwahl soll das Thema nochmals diskutiert werden, kündigten mehrere Redner an.

Neu ist die hybride Lösung bei der Winterzeit: Eine Eisfläche wird um eine Kunststoffbahn für Stockschießen ergänzt. Welches Rahmenprogramm gibt es dort?

Am Eröffnungsabend ist um 19 Uhr eine Lasershow mit Musik aus den 80ern angekündigt. Das Programm nimmt Bezug zur 80er-Ausstellung im Schloss. Nach der Show dürfen Besucher eine Stunde kostenlos aufs Eis. Das KSC-Stockbattle findet am 11. Dezember statt. Um 18 Uhr beginnt der Wettbewerb der Spieler mit den Fans. Zum Jahreswechsel kann in der Nacht zum 1. Januar bis 1 Uhr Schlittschuh gefahren werden. Im Zeichen des Regenbogens findet am 18. Januar ab 18 Uhr die Aktion „Pride on Ice“ statt. Ein Stockschieß-Turnier beginnt am 25. Januar um 16 Uhr. Und am 28. Januar endet die Winterzeit von 18 bis 21 Uhr mit einer Abschlussparty.

Gibt es einen Weihnachtsmarkt in Durlach?

Ja. In Durlach eröffnet bei der Karlsburg am Mittwoch, 29. November, der mittelalterliche Weihnachtsmarkt. Er läuft bis 22. Dezember. „Dieser Markt bringt einen ganz besonderen Touch in die Weihnachtsstadt“, sagt Ortsvorsteherin Alexandra Ries. Ebenfalls in Durlach präsentieren sich an allen vier Adventswochenenden Kunsthandwerker im Rathausgewölbe. Dies geschieht freitags von 16 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 19 Uhr. Auf dem Turmberg lädt der Gastronom Sören Anders schon jetzt und bis zum 31. Januar zum Winterzauber mit Lichtern und Glühwein. In der Durlacher Orgelfabrik findet am Freitag, 1. Dezember, von 18 bis 20 Uhr der Weihnachtsmarkt „Artvent“ statt. Er ist am Samstag und Sonntag dann von 11 bis 18 Uhr offen.

Wie sieht es in anderen Stadtteilen aus?