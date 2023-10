Ende des Jahres kommen die Lichtinstallationen von Christmas Garden in den Karlsruher Stadtgarten. Zoo-Direktor Rheinschmidt ist bereits jetzt davon begeistert.

„Mondlichtwiese“, „Glühwürmchenhecke“, „Silvester-Feuerwerk“ oder „Wunschbrücke“, das sind nur vier von insgesamt mehr als 30 Installationen, die ab dem 23. November den Zoologischen Stadtgarten erleuchten werden.

Christmas Garden wird dann erstmals in Karlsruhe einen illuminierten Rundweg gestalten. „Vor sieben Jahren hat alles in Berlin im Botanischen Garten angefangen“, sagt Christmas Garden-Geschäftsführer Sebastian Stein. Inzwischen gibt es die Installationen unter anderem in Paris, London, Rom oder Barcelona.

„Wir sind an 21 Standorten in sechs Ländern vertreten“, so Stein. Er fügt hinzu, dass bisher etwa fünf Millionen Menschen die „audio-visuelle Open Air-Produktion gesehen haben“.

Lichtinstallationen im Zoo sind auf Bäumen, Sträuchern und dem Wasser zu sehen

Die Veranstalter, das sind Christmas Garden Deutschland und C2 Concerts aus Stuttgart, gestalten, mit Hilfe von Lichtdesigner Andreas Boehlke, für jeden Veranstaltungsort einen individuellen Rundweg. „Im Zoologischen Stadtgarten haben wir einen rund zwei Kilometer langen Rundweg. Die Installationen werden die Anlage in eine ungewohnte Hülle tauchen“, meint Stein.

„Bei uns ist das ganze Jahr Weihnachten“, stellt Andreas Boehlke fest, denn „gleich nach dem Abbau der Installationen fangen wir schon mit den Planungen für die Nachfolgesaison an“.

Zu sehen sein werden Lichtinstallationen an Bäumen und Sträuchern, aber auch eine Videoproduktion auf dem Wasser. Bäume werden als Projektionsflächen dienen, es gibt eine „Laserworld“ und Fotostellen, damit die Besucher Erinnerungsbilder mit nach Hause nehmen können.

Christmas Garden soll ein Gegenentwurf zur hektischen Vorweihnachtszeit sein

C2 Concerts-Geschäftsführer Christian Doll erklärt, dass es zwei Eingänge, im Norden und im Süden, geben wird und dass auf dem Rundweg auch sechs Stationen mit kulinarischen Angeboten zu finden sein werden.

Infos zu Christmas Garden Christmas Garden Karlsruhe findet vom 23. November bis zum 7. Januar 2024 statt. Öffnungszeiten sind von 17 bis 21.30 Uhr. Tickets und Preise unter www.christmas-garden.de/karlsruhe.

„Damit der Andrang nie zu groß wird, bieten wir bestimmte Zeitfenster an, für die man Eintrittskarten buchen kann“, so Doll. Er bezeichnet Christmas Garden als „Gegenentwurf zur hektischen Vorweihnachtszeit“.

Von den Zootieren werden durch die Lichter nur die Seelöwen betroffen sein

Zoodirektor Matthias Reinschmidt erzählt, dass er den Christmas Garden erstmals vor einigen Jahren in der Stuttgarter Wilhelma gesehen habe. „Ich war restlos begeistert und wollte das auch für Karlsruhe“, meint er.

Nun, nach zwei Jahren Planung, sei es endlich so weit. Er versichert, dass die Tiere im Zoo nicht durch die Licht- und Tonanlagen gestört werden, denn „der Weg führt nicht direkt an den Gehegen vorbei“.

Sowohl die Tiere des Streichelzoos als auch die Elefanten seien abends in den Ställen. „Lediglich die Seelöwen sind betroffen, die werden sich aber nicht gestört fühlen“, ist er überzeugt.

Auch Ursula Nothelfer, Planerin beim Gartenbauamt, ist vom Projekt begeistert: „Unsere Gartenräume werden auf diese Weise ganz besonders in Szene gesetzt.“