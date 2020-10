Corona-Entschädigung: Karlsruher Gastronom will Landesregierung verklagen

Für Florian Grabow ist die Corona-Krise noch lange nicht überstanden. Der Gastronom und Betriebswirt betreibt das Bar-Restaurant „Max“ im Karlsruher Prinz-Max-Palais. Ende März bis Mitte Mai musste er es auf Anordnung der Landesregierung komplett schließen – so wie alle Gaststätten in Baden-Württemberg. Seitdem bremsen Hygiene-Auflagen das Geschäft, und nun droht nach dem Bund-Länder-Gipfel in Berlin gar eine weitere Verschärfung.

„Drei Viertel der Gastronomen werden die Corona-Zeit wirtschaftlich nicht überleben“, schätzt Grabow. „Den Umsatz, den wir durch die Schließung verloren haben, können wir nicht mehr nachholen. Wenn jetzt wieder zusätzliche Einschränkungen kommen, wird es für sehr viele eng.“