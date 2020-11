Kundgebung beim Bundesverfassungsgericht nach einer Stunde aufgelöst

Das passierte bei der Karlsruher Querdenker-Demo gegen die Corona-Maßnahmen

Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen nehmen auch in Karlsruhe an Schärfe zu. Eine aufgelöste Demonstration vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wuchs sich zu einem handfesten Problem aus. Die Polizei mühte sich, die Lage in den Griff zu bekommen. Die Stimmung war aggressiv.