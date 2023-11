Ein Chormusical, Musik-Comedy und allerlei Konzerte bieten die Bühnen in Karlsruhe, Rastatt und Baden-Baden am Wochenende. Eine Auswahl der interessantesten Veranstaltungen im Überblick.

Musik satt für vielfältig interessierte Ohren und eine gute Portion spitzen Humor gibt es dieses Wochenende auf den Bühnen der Region zu sehen.

In Rastatt spielen die SWR Bigband und Konstantin Wecker, im Europapark Rust feiert ein Chormusical die berühmte Rede des US-amerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King und auch in Karlsruhe und Baden-Baden gibt es zahlreiche Konzerte.

Wir stellen ein paar der interessantesten Veranstaltungen vor.

Chormusical im Europapark feiert Martin Luther King

60 Jahre „I have a dream“: Zum Jahrestag seiner bekanntesten Rede beleuchtet ein bundesweites Chorprojekt der Stiftung Creative Kirche aus Witten Martin Luther Kings Leben. Daraus entstanden ist ein Musical, das am Samstag, 18. November, um 19 Uhr im Europapark Rust zu sehen ist.

Das Herzstück jeder Aufführung ist ein riesiger Chor aus bis zu 1.000 Laiensängerinnen und -sängern der Region. Gemeinsam mit Musical-Solisten und Live-Band untermalt der Chor das facettenreiche Leben des amerikanischen Aktivisten in einer Mischung aus Gospel, Rock’n’Roll, Motown und Pop. Tickets gibt es unter www.king-musical.de/tickets

Suchtpotenzial kommen mit Musik-Comedy ins Tollhaus Karlsruhe

Auf Tour mit der Deutschen Bahn, digitale Shitstorms und dazu noch Spliss: Das Musik-Comedy-Duo Suchtpotenzial, bestehend aus Pianistin Ariane Müller und Sängerin Julia Gámez Martin, kommt mit seinem Programm „Bällebad Forever“ ins Tollhaus Karlsruhe am Samstag, 18. November, um 20 Uhr.

„Deutschlands erfolgreichstes Alkopop-Duo“ bleibt trotz aller Widrigkeiten immer behaart aber fair. Denn in einer krisengeplagten Welt, im Angesicht der Apokalypse, sehnen sich die Menschen nach einem Bad in betörender Musik, brutalen Kalauern, bittersüßen Gefühlen und bekloppten Ideen. Tickets unter www.tollhaus.de/tickets

Philharmonie Baden-Baden spielt Haydn und Beethoven

Große Klassik erklingt am Freitag, 17. November, um 20 Uhr im Weinbrennersaal des Kurhauses Baden-Baden: Die Philharmonie Baden-Baden unter Leitung von Dirigent Heiko Mathias Förster spielt Stücke von Ludwig August Lebrun, Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven.

Einlass zu dem Konzert ist um 19.20 Uhr, ab 19.30 Uhr gibt es im Konzertsaal eine Einführung. Tickets gibt es im Internet unter www.philharmonie-baden-baden.de oder unter Telefon (0 72 21) 93 27 91.

Finale des New Bands Festival im Karlsruher Substage

Seit bereits 40 Jahren gibt es das New Bands Festival für Rock- und Pop-Nachwuchs in Karlsruhe. Die Finalisten in diesem Jahr heißen Faris Badarni, Jon Doe, Carry On, Atlas, Pascal Harkawe, Wishing Wells und The Wasn’t Mes. Veranstaltet wird der Nachwuchs-Wettbewerb gemeinsam von Jubez, Substage, Tempel und dem Popnetz Karlsruhe.

Die Popnetzregion reicht etwas über den Stadt- und Landkreis Karlsruhe hinaus und es können junge Bands/Acts aus der ganzen Region teilnehmen. Das Finale findet am Samstag, 18. November, um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Halle des Substage, Alter Schlachthof 19 in Karlsruhe statt. Tickets gibt es an der Abendkasse.

Wohnzimmerkonzert der SWR Big Band in Rastatt

Die SWR Big Band kommt mit einer speziellen Ausgabe ihrer beliebten Wohnzimmer-Konzerte am Samstag, 18. November, um 20 Uhr nach Rastatt. Mit Sofas, Sesseln, Stühlen, Teppichen und Tischchen entsteht nicht nur eine ganz besondere Atmosphäre. Durch den speziellen Bühnenaufbau können die Besucher die Big Band hautnah erleben.

Außerdem können sie sich auf einen Überraschungsgast freuen. Tickets für das Konzert „Heimspiel on Tour“ im Mercedes-Benz-Kundencenter, Gottlieb-Daimler-Straße in Rastatt, gibt es unter www.reservix.de

Konstantin Wecker hört nicht auf zu träumen

Mit „Utopia 2.0 – Wir werden weiter träumen“ knüpft der Liedermacher Konstantin Wecker in diesem Jahr an sein umjubeltes Programm Utopia aus dem Jahr 2021 an. Das Programm verspricht eine konsequente Weiterentwicklung mit noch nie gehörten Arrangements und aktuellen Gedichten und Gedanken.

Was geblieben ist, ist die Sehnsucht des poetischen Träumers und politischen Fantasten nach grenzenlosem Frieden und Freiheit. Ungebrochen sind auch seine unbändige Lust und Kraft, den Menschen Mut zu machen. Zu sehen ist Wecker am Sonntag, 19. November, um 18 Uhr in der Badnerhalle Rastatt, Kapellenstraße 20-22. Es gibt noch einige Tickets unter www.reservix.de