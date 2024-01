Die Bühnen in der Region halten in der Januar-Mitte ein buntes Angebot an Veranstaltungen für alle Unterhaltungssuchenden bereit.

Klassische Musik gibt es zum Beispiel in Bühl und Baden-Baden zu hören, Comedy in Karlsruhe, eine Theaterpremiere in Pforzheim, Brass in Bruchsal und in Gaggenau wird auf halb voll bis halb leer gefüllten Bierflaschen musiziert.

Eine Auswahl der interessantesten Veranstaltungen im Überblick.

Bühler Salonorchester sagt: „Hereinspaziert!“

Unter dem Motto „Hereinspaziert“ begrüßen Solisten und das Bühler Salonorchester unter der Leitung von Bernhard Löffler das neue Jahr am Samstag, 13. Januar, um 20 Uhr im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl.

Bei einem musikalischen Spaziergang durch die Musikmetropolen erklingen neben den bekannten Märschen, Walzern und Polkas der Strauß-Dynastie auch die besonderen Melodien der goldenen und silbernen Operette. Dabei dürfen die Arien und Couplets eines Franz Lehars, Emerich Kalmans und vielen anderen nicht fehlen. Tickets gibt es im Internet unter www.buergerhaus-buehl.de.

Helene Bockhorst macht ernste Witze in Karlsruhe

Ob man über jedes Thema Witze machen darf? Die viel interessantere Frage ist eigentlich, darf man auch mal keine Witze machen? Wie viel emotionale Bandbreite verträgt ein Comedy-Programm? Die Autorin und Comedienne Helene Bockhorst probiert es aus und wagt den Spagat zwischen Humor und Tiefgang.

In ihrer Genre-sprengenden „One-Woman-Freakshow“ führt sie sich selbst vor –in einem Drahtseilakt deutscher Comedy. Sie balanciert auf der feinen Linie zwischen Fremdscham und Erleuchtung. Mit ihrem dritten Soloprogramm „Nimm mich ernst“ kommt sie am Freitag, 12. Januar, um 20 Uhr ins Tollhaus nach Karlsruhe. Tickets im Internet unter www.tollhaus.de.

„Und morgen streiken die Wale“ feiert in Pforzheim Premiere

Es dauert nicht lange, bis sich die Nachricht verbreitet: Pottwale sind in der Bucht gestrandet. Auch die 16-jährige Mel läuft zum Strand und spürt eine unermessliche Wut in sich aufsteigen: Warum musste dieses Unglück passieren? Wer trägt hier die Schuld? Von den Erwachsenen vor Ort wird sie fortgeschickt.

Die Tiere sind alle tot, wird behauptet. Doch Mel ist sich sicher: Sie hat neun Wale gezählt, obwohl von zehn Tieren die Rede war. Sie macht sich auf die Suche. Sie fragt: Was ist persönliches Engagement, was politischer Aktivismus? Das Klassenzimmerstück „Und morgen streiken die Wale“ für alle ab 13 Jahren feiert am Freitag, 12. Januar, um 10 Uhr im Theater Pforzheim Premiere.

Abendtermine gibt es zum Beispiel am Samstag, 13. Januar, um 20 Uhr und in den folgenden Wochen. Tickets gibt es online unter www.theater-pforzheim.de.

GlasBlasSing machen Flaschenmusik in Gaggenau

Scherben bringen Glück, heißt es. Doch wer auf eine richtige Portion Glück aus ist, lässt die Flaschen ganz und macht Flaschenmusik – so wie GlasBlasSing am Samstag, 13. Januar, um 20 Uhr auf der Klag-Bühne in Gaggenau.

Mit ihrem Programm „Happy Hour“ stellen sie sich den Sonnenseiten des Lebens und fragen: Was tut uns gut? Kann man Glück haben und gleichzeitig glücklich sein? Kann man zu glücklich sein und wie klingt das musikalisch? Ist eine bis zur Mitte gefüllte Bierflasche halbvoll oder halbleer? (Antwort: Weder noch. Es ist ein Cis.) Tickets unter www.rantastic.com/klag-buehne.

Klassikwinter mit der Philharmonie Baden-Baden

In ihrer Veranstaltungsreihe Klassikwinter bietet die Philharmonie Baden-Baden an diesem Wochenende drei Konzerte im Weinbrennersaal des Kurhauses Baden-Baden an.

Am Freitag, 12. Januar, ab 16 Uhr lautet das Thema „Geschichten“. Am Samstag, 13. Januar, ab 16 Uhr erklingen Stücke „Rund um Walzer“ und am Sonntag, 14. Januar, um 16 Uhr, lautet der Konzerttitel „English Idylls“. Der Eintritt zu allen drei Konzerten ist frei. Weitere Informationen gibt es unter www.kurhaus-badenbaden.de.

Nolabeat spielen ein Konzert im Jazzclub Bruchsal

Energievolle und positive Vibes bringt die Band Nolabeat am Freitag, 12. Januar, ab 20 Uhr in den Jazzclub Bruchsal, Am Alten Schloss 22. Das fünfköpfige Ensemble hat sich dem Stil der Brassbands verschrieben. Der Begriff „Nola“ im Bandnamen ist die liebevolle Abkürzung für die multikulturelle und musikalische Stadt New Orleans am Mississippi.

Auf die Fähigkeiten der Bandmitglieder von Nolabeat greifen auch Künstler wie Udo Lindenberg, Die Fantastischen Vier oder auch die SWR Bigband zurück. Tickets gibt es an der Abendkasse oder können vorab online reserviert werden unter www.jazzclub-bruchsal.de.