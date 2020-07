Von Porträts bis Hochzeiten

Die zehn schönsten Foto-Locations in Karlsruhe

In unserer Rubrik „Top Ten“ präsentieren wir jeden Dienstag eine Liste mit zehn ausgewählten Orten, Dingen, Empfehlungen oder Herzensangelegenheiten aus der Region. In dieser Folge geht es um die schönsten Foto-Locations in Karlsruhe. Die BNN haben zehn der (unserer Meinung nach) schönsten Orte zusammengestellt. Die Reihenfolge der Liste enthält dabei keine Wertung.