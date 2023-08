Albtal Triathlon in Ettlingen: Mehr Höhenmeter als im Allgäu

Erstmals seit den 1980er Jahren gibt es in Ettlingen rund um den Buchtzigsee wieder einen Triathlon. Die Organisatoren erklären, was ihn besonders macht.

Sportevent am 10. September

Ein bisschen juckt es Celine Kistner schon in den Fingern. Am liebsten würde die 23-jährige Studentin sich mit ins Wasser des Buchtzigsees stürzen, wenn dort am 10. September der Startschuss für den Albtal-Triathlon fällt.

Doch diesmal ist die Hobby-Triathletin auf der anderen Seite: die der Organisatoren.

Zusammen mit ihren Vereinskollegen vom Tri-Team der Spiel- und Sportvereinigung (SSV) Ettlingen arbeitet Kistner seit gut einem Jahr an einer Neuauflage eines Ettlinger Triathlons, wie es ihn in den 1980er Jahren schon einmal gab.

Sunny Lake Festival findet am selben Wochenende statt

Am Sonntag, 10. September, wird der SWE Albtal Triathlon am und rund um den Buchtzigsee stattfinden. Mit dem Sunny Lake Festival, das dort ab Mittag stattfindet, kommt man sich nicht in die Quere.

Nach dem Startschuss um 9 Uhr geht es für die Teilnehmer (Einzelstarter oder Staffeln) zunächst in den See, wo sie in zwei Runden insgesamt 1,5 Kilometer schwimmen.

Dann schnell in die Wechselzone auf dem Parkplatz des Buchtzigsees und anschließend radelnd hoch Richtung Schluttenbach und Schöllbronn.

In insgesamt drei Runden wird bergauf und bergab geradelt, sodass die Teilnehmer am Ende 39,9 Kilometer und 750 Höhenmeter in den Beinen haben.

Im Ziel warten eine Medaille und kühle Getränke

Genug, um „warm zu werden“ für die anschließende rund zehn Kilometer lange Laufstrecke, die in zwei Runden vom Parkplatz des Buchtzigsees zum Hurstsee und wieder zurückführt.

Im Ziel am See warten als Belohnung Medaillen und kühle Getränke, für die schnellsten Teilnehmer und Staffeln gibt’s Sach- und Geldpreise.

Lange haben Celine Kister, Carsten Lau und Gabi Gmelin vom Orga-Team an der Strecke getüftelt, immer wieder Kleinigkeiten geändert.

Straßensperrungen mussten organisiert, Rücksprachen mit Behörden und Anliegern gehalten werden, außerdem galt es, genug Helfer zu finden.

Weitere Helfer werden noch gesucht

70 Unterstützer hat das Tri-Team schon zusammen, 20 bis 30 mehr könnte man noch gebrauchen, sagt Kistner. Benötigt werden vor allem Streckenposten, aber auch Helfer in der Wechselzone und für die Verpflegung.

Carsten Lau freut sich, dass sich einige Sponsoren gefunden haben, die das Event unterstützen.

Ohne deren Hilfe, meint der 43-Jährige, wäre es finanziell nicht zu stemmen gewesen. „Wir sprechen von einer mittleren fünfstelligen Summe.“

Am Ende, so Lau, wird man bei Startgebühren von 75 Euro für Einzelstarter und 100 Euro für Staffeln etwa auf Null rauskommen.

100 Startplätze sind noch frei

Zu den Sponsoren, die das Event vor allem mit Sachspenden unterstützen, zählen unter anderem die Volksbank Ettlingen, Hoepfner, Bechtle und Bardusch.

Und natürlich die Stadt und die Stadtwerke, die das Gelände zur Verfügung stellen und die Kosten für die Straßensperrungen übernehmen.

170 Menschen haben sich schon für den Triathlon angemeldet, berichtet Celine Kistner. 270 sind das Maximum. Die Anmeldung ist noch bis 10. September möglich.

Alleinstellungsmerkmal sind die vielen Höhenmeter. Celine Kistner

Mitglied im Orga-Team

Was den Albtal Triathlon ausmacht? Celine Kistner muss nicht lange überlegen. „Alleinstellungsmerkmal sind die vielen Höhenmeter.“ Selbst beim Allgäu Triathlon, den sie selbst schon mitgelaufen ist, seien es auf der olympischen Distanz 100 weniger.

Eine weitere Besonderheit gibt es: Das Tri-Team hat eine Ergebnisliste vom Ettlinger Triathlon im Jahr 1987 aufgetrieben und sie auf Instagram und Facebook veröffentlicht.

Wer seinen Namen dort findet und sich ausweisen kann, bekommt als „Wiederholungstäter“ das Ticket für den Albtal Triathlon am 10. September zum halben Preis.

Wer kein Facebook hat, kann sich auch beim Tri-Team direkt melden (E-Mail: swealbtaltriathlon@gmail.com)