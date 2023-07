Christian Krämer gewinnt überraschend den 16. Rheinstetten Triathlon

Fast 250 Sportler stürzen sich am Sonntag zu Beginn des 16. Rheinstetten Triathlon in den Epplesee. Am Ende triumphiert ein Duo der Karlsruhe Lemminge – und sorgt gar für neue Streckenrekorde.

Um 9 Uhr ist die Herrenalber Straße noch befahrbar. Radler im Sportdress mit den verschiedensten Fahrrädern rollen gemächlich Richtung Epplesee-Kreisel. Auf einem blauen Teppich – den roten gibt es dann im Zieleinlauf – lassen sich die Triathleten registrieren.

Einige hundert Meter weiter herrscht in der Startzone für das Schwimmen noch Ruhe. Zwei ältere Frauen sitzen nach dem Morgenbad auf einer Decke und trinken Kaffee, Jugendliche tanzen zu Technoklängen. Schließlich kommen die Athleten und bereiten sich auf den Start vor.

Das Wasser im Epplesee beträgt angenehme 24 Grad

Als der Countdown bei null angekommen ist, hebt ein lautes Rauschen an: 195 Einzelsportler und 47 Staffelschwimmer stürzen sich in den See. Der hat, so die Frauen, „Badewannentemperatur“. 24 Grad sind es, auf Neoprenanzüge wird verzichtet.

„Das Ausziehen würde ja fast länger dauern als das Schwimmen“, scherzt Marcus Abler vom Organisations-Team der Sportfreunde Rheinstetten. 400 Meter Schwimmen, 17 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen bis ins Ziel vor dem Clubhaus der Sportfreunde liegen vor den Triathleten.

Eine Neuerung gibt es: Die Wechselzone aufs Rad wurde vom Parkplatz des Badesees nach unten Richtung Strand verlegt, die Sportler gelangen so schneller zu ihren Rädern. Allerdings nicht so viel schneller, dass die Streckenrekorde daher rührten, wie Abler betont.

Die Radstrecke führt wieder über Messeallee und Messering auf die Herrenalber Straße zum Wendepunkt kurz vor der Kreuzung zur B36. Drei Runden sind zu absolvieren, dann geht es zur Wechselzone 2, zum Start der fünf Kilometer langen Laufstrecke beim Hallenbad. Die letzten Meter vor dem Ziel laufen die Triathleten auf einem roten Teppich, dann zeigen ihnen leuchtend rote Digitalziffern ihre Endzeit an.

Der Epplesee ist mein Heimsee. Sabrina Roth

Gewinnerin der Frauenkonkurrenz

48 Minuten und 45 Sekunden zeigt die Uhr, als die Startnummer 3, Christian Krämer, mit hochgerissenen Armen die Ziellinie als erster Athlet überquert. Streckenrekord. „Den hatten wir nicht auf der Rechnung“, stellt der Stadionsprecher fest. Kein Wunder, Krämer hat den Startplatz kurzfristig von einem verhinderten Vereinskameraden übernommen.

Für den Karlsruher Lemming ist es der zweite Sieg bei einem Triathlon, erzählt er, während er in ein Stück Wassermelone beißt. Vor allem mit seiner Laufleistung sei er sehr zufrieden.

Rheinstetten Triathlon eigentlich nur als Zwischenstation vorgesehen

Angefeuert von der wachsenden Zahl an Zuschauern biegt kurz darauf Sabrina Roth auf die Zielgerade. Doppelsieg also für die Karlsruhe Lemminge. „Ich bin mega zufrieden“, sagt Roth und strahlt. Für sie ist der Rheinstetten Triathlon eigentlich eine Zwischenstation.

Im Juni absolvierte sie die Roth Challenge, am kommenden Wochenende startet sie in der Bundesliga. Zum Rheinstetten Triathlon sagt sie: „Der Epplesee ist mein Heimsee. Ich liebe diesen Wettkampf.“

Hinter ihr kamen Franziska Schuldhauer (Soprema Team TSV Mannheim, 56:30) und Annalena Albicker (KA Lemminge, 59:36) als Zweite und Dritte ins Ziel. Bei den Männern belegten Samuel Möhler (SSC Karlsruhe, 55:19) und Mika Baumer (Tri-team SSV Ettlingen, 52:01) die Plätze. Alle Teilnehmer kamen verletzungsfrei ins Ziel.