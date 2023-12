AVG-Fahrplanwechsel: Was sich im Raum Ettlingen und im Albtal ändert

Zum 10. Dezember stellt der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) den Fahrplan für verschiedene Bahn- und Buslinien um. Was sich für Fahrgäste im Raum Ettlingen, Malsch, Waldbronn, Karlsbad und Bad Herrenalb ändert.

Auf der AVG-Stadtbahnlinie S1/S11 (Hochstetten - Bad Herrenalb/Ittersbach) fährt in Ergänzung zum Freizeitexpress „Albtäler“ neuerdings der Freizeitexpress „FEX Kraichgau“.

Freizeitexpress fährt von Bad Herrenalb nach Odenheim

Der Freizeitexpress bringt die Fahrgäste jeden Sonn- und Feiertag von Bad Herrenalb über Karlsruhe nach Menzingen und Odenheim und wieder zurück.

Die Fahrzeiten der Züge werden auf den Busanschluss in Bad Herrenalb um 10 Uhr und 17 Uhr ausgerichtet.

Buslinie 101 (Ettlingen-Völkersbach)

Am Samstagmorgen wird um 6.31 Uhr eine zusätzliche Fahrt ab Völkersbach „Am Sportplatz“ angeboten, die auch Schluttenbach bedient.

Mit dieser Fahrt können am Karlsruher Hauptbahnhof die Züge gegen 7.30 Uhr des IRE1 in Richtung Stuttgart und des RE2 in Richtung Offenburg erreicht werden.

Die bisherige Fahrt um 06.51 Uhr ab Völkersbach verkehrt künftig fünf Minuten später und bedient nicht mehr Schluttenbach.

Buslinie 107 (Ettlingen-Durlach)

Der unter der Woche bestehende Halbstundentakt wird künftig eine Stunde länger angeboten.

Dazu werden zwei neue Fahrten um 18.01 Uhr ab Ettlingen Stadt nach Durlach und um 18.32 Uhr ab Durlach Bahnhof nach Ettlingen in den Fahrplan aufgenommen.

Buslinie 155 (Busenbach-Etzenrot)

An Schultagen wird eine zusätzliche Fahrt um 14.22 Uhr ab Busenbach Bahnhof bis nach Reichenbach angeboten.

Buslinie 719 (Bad Herrenalb - Bad Wildbad)

Der Fahrplan der Rufbusse wird am Abend um zusätzliche Fahrten ergänzt, um in Kombination mit der Linie 716 einen Stundentakt für Rotensol und Neusatz herzustellen.

Zusätzliche Abfahrten in Bad Herrenalb werden Montag bis Samstag um 20.58 Uhr und 21.58 Uhr angeboten.

Bus-Linie 720 (Ittersbach-Pforzheim)

Bis auf einzelne Ausnahmen unter der Woche am Morgen und Nachmittag beginnt und endet die Linie 720 in Ittersbach im Industriegebiet.

An der Haltestelle „Ittersbach Descostraße“ besteht weiterhin Anschluss zu den Zügen der S11 von/nach Karlsruhe.

Buslinie 721 (Langensteinbach-Pforzheim)

Ab 10. Dezember gibt es zusätzliche Fahrten nach Langensteinbach. Unter anderem eine neue Fahrt zum Unterrichtsbeginn mit Ankunft um 07.12 Uhr am Langensteinbacher Bahnhof.

Weitere neue Ankünfte in Langensteinbach Bahnhof erfolgen um 05.57 Uhr und 19.27 Uhr, jeweils mit Anschluss zur S11 in Richtung Karlsruhe und Ettlingen.

Regiobuslinie X44 (Bad Herrenalb-Bühl)

Bis voraussichtlich Ende 2024 gilt auf der Linie X44 ein gesonderter „Baustellenfahrplan“. Grund sind laut AVG Bauarbeiten auf der Strecke, die sich über das ganze Jahr ziehen (unter anderem Kreiselbau am Bahnhof Gernsbach, Sanierung L564 übers Käppele).

Die Fahrzeiten verlängern sich dadurch auf der Gesamtstrecke um bis zu zehn Minuten. Die Anschlüsse zum Schienenverkehr in Bühl und Bad Herrenalb können aber laut AVG zuverlässig erreicht werden.

Die Anschlüsse am Nachmittag in Gernsbach könnten jedoch während des Baustellenfahrplanes nicht sichergestellt werden.