Aus einstigen Feinden sind längst Freunde geworden. Und die Freundschaft zwischen Franzosen und Deutschen ist stark, betonen Politiker, Lehrer und Schüler bei der Feier am Ettlinger Albertus-Magnus-Gymnasium.

„Da sehen wir auch über das Ergebnis bei der Handball-EM hinweg“, sagt etwa der Ministerialdirektor des Kultusministeriums, Daniel Hager-Mann, und schmunzelt. „Die Freundschaft wird dadurch nicht beeinträchtigt.“

Jedes Jahr wird am 22. Januar der Deutsch-Französische Tag gefeiert. Das Datum ist wie kein anderes mit der Partnerschaft zwischen Deutschland und Frankreich verbunden, schließlich legten Konrad Adenauer und Charles de Gaulle am 22. Januar 1963 mit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags den Grundstein.

Deutsch-Französischer Tag in Ettlingen erinnert an die enge Partnerschaft

Und Ettlingen ist für diese Feier „ein ganz besonderes Pflaster“, wie AMG-Schulleiter Jochen Bischoff betont. Eine Ehre sei es für das AMG, die digital an rund 30 Schulen in Deutschland und Frankreich übertragene Veranstaltung ausrichten zu dürfen.

„Und wir sehen es auch als Anerkennung für viele Jahre Völkerverständigung an unserer Schule“, so Bischoff.

Dem schließt sich Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) in seiner Rede auf Französisch an. Er erinnert an die erfolgreiche Städtepartnerschaft zwischen Ettlingen und Epernay, deren 70-jähriges Bestehen im vergangenen Jahr groß gefeiert wurde.

Die Freundschaft ist wichtiger denn je. Johannes Arnold

Oberbürgermeister Ettlingen

Mit Blick auf den Klimawandel, aber auch die Kriege in der Ukraine und Israel sei die Freundschaft zwischen Franzosen und Deutschen „wichtiger denn je“. Gerade durch die jungen Leute, durch neue Kontakte müsse diese am Leben erhalten werden.

Eine Möglichkeit dazu ist die gute Zusammenarbeit im Bildungsbereich, wie bei einer Talkrunde mit Hager-Mann sowie dem Recteur der Académie de Strasbourg, Olivier Faron, deutlich wird.

Austausche, aber auch die deutsch-französischen Schülerbotschafter – unter anderem am AMG – seien Vorbilder für das Miteinander, heißt es da. Faron erinnert auch an Verbindungen in der Kultur und nicht zuletzt– mit Blick auf die Olympischen Spiele diesen Sommer in Paris – im Sport.

Schulen mit Oberrhein-Siegel engagieren sich grenzüberschreitend

Digital und im Theaterraum der Schule selbst haben Schüler dann die Möglichkeit, Fragen an die Vertreter zu stellen. Ob Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bislang genug für die deutsch-französische Freundschaft getan habe, will etwa eine Ettlinger Schülerin wissen.

Egal, wer im Kanzleramt sitzt, wisse um den Wert der Freundschaft, erklärt Daniel Hager-Mann. Nicht immer gehe es dabei um medienwirksame Bilder, beispielhaft Helmut Kohl und François Mitterrand Hand in Hand. Auch was hinter den Kulissen geschehe, sei von Bedeutung.

Was junge Menschen für die Partnerschaft leisten, wird dann bei der Vorstellung der bislang fünf Oberrheinsiegel-Schulen anschaulich – eine Auszeichnung für Schulen, die sich grenzüberschreitend engagieren.

Aber auch musikalisch rücken Deutschland und Frankreich an diesem Vormittag nah zusammen: Da spielt die Big Band des AMG zunächst beide Nationalhymnen, da präsentieren Sechstklässler ihren Rap, der ihnen das Französischlernen leichter macht.

Und da singen deutsche und französische Kinder Seite an Seite über Soldaten, die Freunde hätten werden können. Dem gemischten Chor Fantastikinder aus Vaihingen/Enz und Truchtersheim im Elsass ist denn auch das musikalische Schlusswort vorbehalten, das den Tag treffender nicht zusammenfassen könnte: „Vive la Freundschaft – es lebe l’amatié.“