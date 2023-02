Die meisten Hecken und Sträucher habe ich jetzt schon geschnitten, über die Wintersaison. Aber die gelb blühenden Forsythien beispielsweise kann ich noch gar nicht schneiden, die blühen noch und man soll dann kurz nach der Blüte erst im April schneiden. Auch müssen Hecken geschnitten werden, die über den Sommer direkt an Wegen wuchern und vielleicht eine Gefährdung darstellen. Es geht darum, sich die Hecken anzuschauen, um die Vögel nicht zu stören oder zu gefährden. Wer radikal schneiden, ganze Hecken auf Stock setzen will, der muss das vorher in den Wintermonaten machen.