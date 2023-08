Das erwartet die Besucher auf dem Ettlinger Marktfest

Ende August ist Marktfestzeit in Ettlingen – ein Publikumsmagnet für Tausende. Was Vereine und Musiker dort bieten und was sie erhoffen.

Start ist am Freitagabend

Sehen und gesehen werden – das ist das Ettlinger Marktfest Ende August. Für die vielen Ettlinger Vereine aus der Kernstadt und den Stadtteilen ist es eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Einnahmequelle.

Für Musiker aus der Region bietet es die Gelegenheit sich bekannt oder noch bekannter zu machen und für Kunsthandwerker die Chance zu zeigen, was in Ateliers und Werkstätten kreatives entstanden ist.

40 Vereine bewirten beim Ettlinger Marktfest

Mehr als 40 Vereine haben Stände und Zelte zwischen dem Hugo-Rimmelspacher-Platz und dem Stadtgarten. 60 Kunsthandwerker stehen auf dem Kurt-Müller-Graf-Platz und in der Schlossgartenhalle. Auf fünf Bühnen spielt von Freitagabend bis Sonntag die Musik – es gibt Pop, Rock, Jazz, Soul und Funk.

Dazu noch eine Europäische Meile im Schlosshof, die von den Ettlinger Partnerstädten bestückt wird. Zugesagt haben alle Partnerstädte von Epernay bis Menfi.

Alle Ettlinger Partnerstädte sind vertreten, außer Gatschina

Einzig das russische Gatschina wird – wie im vorigen Jahr – fehlen, da die offizielle Verbindung dorthin seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine ruht.

Erfahrungsgemäß immer umlagert ist der Stand von Epernay. Denn die französischen Freunde schenken dort ihren Champagner aus und sind am Sonntag gegen Abend meistens ausverkauft.

Voriges Jahr haben uns Helfer gefehlt. Ernst Speck

SC 88 Bruchhausen

Der SC 88 Bruchhausen wollte, wie sein stellvertretender Vorsitzender Ernst Speck erzählt, eigentlich gleich nach Corona im vorigen Jahr wieder mitmachen. „Es haben uns aber die Helfer gefehlt, denn gerade unsere älteren Aktiven waren noch etwas in Sorge.“

Dieses Mal habe man 48 Ehrenamtliche fürs Marktfest gefunden und einteilen können, am Stand nahe dem Rathaus gebe es Deftiges und Barbetrieb. Das eingenommene Geld werde vor allem für die Jugendlichen im Verein gebraucht.

Auch Angebote für Vegetarier

Mit vegetarischem Chili (Linsen statt Fleisch) hofft der Minicar-Club Ettlingen Gäste an seinen Stand bei der Martinskirche zu locken. Vorsitzender Daniel Büchner sagt, man werde auch über das neue Jugendprogramm des Vereins mit Fahrzeugpatenschaften informieren.

Noch hat der Minicar-Club sein Domizil am Minidrom. Wenn dort allerdings die Bioabfallvergärungsanlage gebaut wird, braucht der Verein ein neues Quartier. Nur so viel: „Wir sind auf der Suche.“

Alte Hasen auf dem Ettlinger Marktfest sind die Mitglieder des türkisch-islamischen Kulturvereins. Nur während Corona „haben wir eine Pause gemacht“, erzählt Recep Meric.

Am Stand in der Badener-Tor-Straße gibt es türkische Spezialitäten. Allein für die Teigtaschen seien 70 Kilogramm Mehl, 40 Kilogramm Spinat und mehr als 30 Kilogramm Käse geordert worden. „Wir hoffen auf gutes Wetter und hungrige Besucher“, sagt Meric.

Die Kasse klingeln soll möglichst auch beim Ettlinger Carneval Verein (ECV), denn: „Unsere Vereinsheimrenovierung steht an, wir brauchen eine neue Heizung, das wird teuer,“ sagt Bernhard Kast.

Von einem „großen Aufwand“ fürs Marktfest spricht der Kommandant der Spessarter Feuerwehr, Sebastian Schneider. Die Abteilung setzt unter anderem auf ihren Datschkuchen in einer klassischen und einer vegetarischen Variante und hofft, dass am Ende deutlich mehr als 1.000 von ihnen verkauft sind.

„Es wird immer schwieriger, Helfer zu finden“, sagt Schneider. Eine gewisse Entlastung sei, dass das Marktfest sonntags früher zu Ende gehe und dann noch zu ziviler Zeit abgebaut werden könne. „Dafür müssen wir aber den Freitagabend stemmen.“

Fassanstich am Freitag um 19 Uhr vor dem Ettlinger Rathaus

Offizieller Start für das Spektakel ist am Freitag um 19 Uhr auf der Marktplatzbühne mit dem Fassanstich. Gefeiert werden darf dann bis 1 Uhr. Am Samstag geht es um 11 Uhr weiter, Schluss ist wieder um 1 Uhr.

Zu den rund 20 Musikgruppen, die das Kulturamt fürs Wochenende verpflichtet hat, gehört 6th Element, die am Freitagabend unterhalten. „Wir machen Partymusik aus verschiedenen Jahrzehnten“, kündigt Bandmitglied Philipp Petek an.

Ettlingen sei immer ein gutes Pflaster für Musiker, „genauso wie das Altstadtfest in Durlach. Wir freuen uns, hier sein zu dürfen“, sagt Petek. Ähnlich geht es Lukas Falk von Feintonfilter, die man am Samstag ab 20 Uhr im Schlosshof erlebt. Präsentieren will die Band aus Maulbronn, die schon beim Marktfest 2022 unterhielt, dort Indie Pop und eigene Kompositionen.

Als Baustein des Marktfestes bewährt hat sich nicht zuletzt die sonntägliche Meile des Ehrenamts in der Leopoldstraße. Vereine und soziale Organisationen – vom Arbeitskreis Asyl über den ADFC und das Diakonische Werk bis zum Jugendzentrum Specht – stellen sich und ihre Arbeit zwischen 11 und 17.30 Uhr vor.

Schienenersatzverkehr von Karlsruhe nach Ettlingen

Die Anfahrt zum Marktfest ist dieses Mal nicht ganz so bequem wie sonst. Zum einen gibt es nur eine offene Tiefgarage, und zwar die am Stadtgarten.

Zum anderen muss, wer von Karlsruhe anreist, den Schienenersatzverkehr und damit den Bus nehmen. Die Stadtbahnen zwischen Hauptbahnhof Karlsruhe und Stadtbahnhof Ettlingen verkehren einige Wochen nicht.

Wer am Dickhäuterplatz (ehemalige Kaserne) parkt, kann am Samstag von 8 bis 16 Uhr kostenlos mit dem Shuttle zum Markttreiben. Am Sonntag gibt es den Service nicht.