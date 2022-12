Pianowettbewerb Ettlingen: Sponsor-Vertrag mit Porsche-Zentrum steht

Auf die Sparkasse folgt Porsche und sichert als Sponsor den Pianowettbewerb. Was das Unternehmen in Ettlingen noch vorhat.

Der Vertrag steht: Zunächst mal bis 2026 wird das Porsche-Zentrum Karlsruhe-Ettlingen Hauptsponsor des Internationalen Klavierwettbewerbs in Ettlingen.

Im Asamsaal und damit dem Raum, in dem immer die Vorspiele der jungen Künstler stattfinden, setzten Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) und Niederlassungsleiter Dimitrios Varvitsiotis am Donnerstag die Unterschrift unter das Vertragswerk. Als Beobachter dabei: Ettlingens Kulturamtsleiter Christoph Bader.

Sparkasse Karlsruhe zieht sich als Sponsor zurück

Die Suche nach einem neuen Mäzen war erforderlich geworden, nachdem die Sparkasse Karlsruhe in diesem Jahr ihren allmählichen Rückzug von dem Event angekündigt hatte. Porsche übernimmt den Löwenanteil des für zwei Jahre insgesamt 100.000 Euro umfassenden Sponsorings. Zudem fließt noch ein kleinerer Betrag den Schlossfestspielen zu.

Varvitsiotis sagte, das Unternehmen bringe sich sehr gerne in „Kunst und Kultur“ ein. Da das Porsche-Zentrum Karlsruhe-Ettlingen ab dem Sommer 2023 seinen Standort nicht mehr in Karlsruhe, sondern in Ettlingen-West habe, sei klar gewesen, „dass wir uns in der Stadt auch engagieren“.

Der Pianowettbewerb sei eine „weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Premium-Veranstaltung“ und passe daher sehr gut zum Premium-Segment Porsche.

Er habe, so Varvitsiotis weiter, im August einige der Wettbewerbsteilnehmer am Instrument erlebt und müsse sagen: „Ich war sehr beeindruckt.“ Beiläufig ließ der Geschäftsführer auch wissen, dass er mit einer Pianistin verheiratet ist, sich also auskennt.

Rathauschef Johannes Arnold, der sich um einen Nachfolger fürs Sparkassen-Sponsoring gekümmert hatte, sprach bei der Vertragsunterzeichnung von einem „mehrfachen Gewinn für die Stadt“. Zum einen wegen der Unterstützung für die Kultur, zum anderen wegen des Investments im Industriegebiet.

Porsche-Zentrum Karlsruhe-Ettlingen soll im Juli bezugsfertig sein

An der Ecke Einstein-/Hertzstraße sieht man das neue Porsche-Zentrum Karlsruhe-Ettlingen, Teil der Graf-Hardenberg-Gruppe, emporwachsen. Fertigstellung soll im Juli sein, dann erfolgt der Komplettumzug.

In einem ersten Schritt kommen mehr als 40 Arbeitsplätze nach Ettlingen, man plane aber jetzt schon weitere Einstellungen, so Dimitrios Varvitsiotis.

Inzwischen sei auch klar, dass die zunächst kommunizierten 15 Millionen Euro finanzieller Aufwand nicht reichen werden, sondern „wir wohl bei 20 Millionen Euro landen werden“.

Preisträgerkonzert mit dem 2022er-Sieger im März

Zurück zum Klavierwettbewerb, den es seit 1988 in zweijährigem Turnus immer im August gibt. Für ihn wendet die Stadt abzüglich des Sponsorings 2023 rund 30.000 Euro auf und 2024 dann gut 82.000 Euro.

Das Budget hat jüngst der Gemeinderat genehmigt. Am 16. März 2023 organisiert sie das Preisträgerkonzert mit dem 2022 siegreichen Japaner Rei Harada. Im Frühjahr soll dann die Ausschreibung für 2024 erfolgen.