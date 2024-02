Nach Lou Bega sind nun die nächsten Acts beim Sunny Lake Festival in Ettlingen bekannt. Der Headliner am Samstag soll in den kommenden Wochen folgen – und ein echter Kracher sein.

Für das Sunny Lake Festival vom 5. bis 8. September am Ettlinger Buchtzigsee stehen die nächsten Acts fest: Vor Latin-Pop-Sänger Lou Bega („Mambo No. 5“) treten am Festival-Freitag Josh und DJ Ötzi auf.

Zwei Österreicher also, die mit ihrer populären Musik für ordentlich Stimmung sorgen sollen. „Der ganze Freitag steht unter dem Motto gute Laune und Party“, sagt Organisator Yannic Neumann.

Die genauen Uhrzeiten stehen noch nicht fest. Klar ist aber, dass Sänger Josh die Bühne als Erster betritt. „Der macht sehr lockere Musik, die man gut mitsingen kann“, meint Neumann und nennt etwa den Oktoberfest- und Faschingshit „Cordula Grün“.

Nach etwa anderthalb Stunden geht es dann mit „Alpenrocker“ DJ Ötzi weiter. Der Entertainer ist seit 25 Jahren im Geschäft und für Hits wie „Anton aus Tirol“, „Hey Baby“ oder „Ein Stern“ bekannt. Diese sind beispielsweise beim Après-Ski längst zu Klassikern geworden.

DJ Ötzi soll für gute Laune beim Sunny Lake Festival sorgen

Vor allem Schlagerfans dürften also bei der rund einstündigen Show auf ihre Kosten kommen. „Da darf dann auch ausgelassen mitgefeiert werden“, so Neumann. Er freue sich, dass der Freitag, der im Auftritt von Lou Bega gipfelt, nun komplett ist.

Bekannt ist inzwischen auch, wie das Festival eröffnet wird. Und zwar mit eher ruhigeren Tönen von Singer-Songwriter Myle aus Regensburg. Der sei zwar der breiten Masse noch eher unbekannt, passe aber „thematisch ganz gut in den Abend“, so Neumann.

Weiter geht es nämlich mit dem simbabwisch-britischen Popsänger Kelvin Jones, der 2019 schon bei „Das Fest“ in Karlsruher auftrat. Weltweit bekannt wurde er 2014 mit dem Song „Call You Home“. Wer nach Kelvin Jones Top-Act am Donnerstagabend wird, steht indes noch nicht fest.

Ebenso wenig wie das Hauptprogramm am Festival-Samstag, bei dem auf jeden Fall der Deutschpop-Sänger Myller aus Gießen mit dabei sein wird. Er startete seine Karriere mitten in der Corona-Pandemie und wurde einem größeren Publikum beispielsweise durch Fernsehauftritte im ZDF bekannt.

Kracher angekündigt: Wer wird Top-Act am Samstagabend?

Und wer folgt auf Myller? Da will sich Yannic Neumann noch nicht in die Karten schauen lassen. Die drei Namen würden in den nächsten Wochen feststehen – inklusive des Headliners, der auch der Top-Act für das gesamte Sunny Lake Festival werden soll.

Der werde auf jeden Fall ein Kracher sein, verrät Neumann. „Da geht auch am meisten Geld rein, etwa 100.000 Euro geben wir dafür aus.“

Vor allem der Freitag mit Lou Bega ist bislang ein Zugpferd. Yannic Neumann

Festival-Organisator

Sponsoren des Festivals, das im vergangenen Jahr mit Lotte, Guildo Horn und der Dorfcombo Premiere feierte, sind neben anderen die Stadtwerke Ettlingen sowie das Kultur- und Sportamt der Stadt.

Veranstalter ist die Sunny Lake GmbH, die Yannic Neumann gemeinsam mit seinem Vater Marcus, Chef des Kinos Kulisse, betreibt.

Der Kartenvorverkauf für das Sunny Lake Festival läuft bereits, bisher wurden nach Angaben von Neumann etwa 200.000 Tickets verkauft. „Vor allem der Freitag mit Lou Bega ist bislang ein Zugpferd“, sagt er.