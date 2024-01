Am 6. Januar ist Dreikönigstag. In Baden-Württemberg ein Feiertag. Doch was wird an dem Tag genau gefeiert und wofür steht er?

Am 6. Januar ist Dreikönigstag. In Baden-Württemberg ein gesetzlicher Feiertag. Doch was wird an dem Tag genau gefeiert? Welche Bedeutung haben die drei Könige in der Kirche und der Gesellschaft? Roland Merz, Pfarrer der Seelsorgeeinheit Ettlingen-Land, klärt im Gespräch mit den BNN auf.

Was genau feiern wir am Dreikönigstag?

Merz In der katholischen Kirche wird der 6. Januar als Hochfest der Erscheinung des Herrn gefeiert. Im Kind von Betlehem ist der Welt der Erlöser erschienen. Gott ist Mensch geworden in diesem Kind. Im Bild der drei Könige betet die ganze Welt den Erlöser, den menschgewordenen Gott an. So entstand im Volksmund der Begriff Dreikönigstag. In der evangelischen Kirche ist der bis heute gebräuchliche Namen für den 6. Januar Epiphaniasfest. In den orthodoxen Kirchen ist es das Hochfest der Theophanie des Herrn.

In den Evangelien ist nur von „Sterndeutern“ die Rede. Wie wurden diese zu Königen?

Die genaue Zahl der Sterndeuter und Magier aus dem Morgenland wird nicht im Matthäus-Evangelium genannt (Mt 2,1-12). Sie wurden anhand ihrer Geschenke zu Königen: Gold, Weihrauch, Myrrhe. So entstand auch ihre Zahl: „Drei Könige“. Ihre Namen Caspar, Melchior und Balthasar erhielten sie erst im 9. Jahrhundert. Aus deutschen und französischen Mysterienspielen geht hervor, dass jeder König einen der damals bekannten Erdteile darstellte: Afrika, Asien und Europa. Von der Existenz Amerikas und Australien wusste man noch nichts. Es ist ein Zeichen dafür, dass die ganze Welt zu Jesus kommt. Die erste Gruppe, die zur Krippe kam, waren die Hirten, nun folgten die Sterndeuter.

Urlaubszeit führt dazu, dass Dreikönigstag an Bedeutung verliert

Welchen Status haben die drei Könige in der Kirche?

Merz In der katholischen Kirche werden die drei Könige als Heilige verehrt. Ihr Festtag fällt auf das Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar. Die katholische Kirche kennt kein eigenes Heiligenfest „Dreikönig“.

Es scheint so, als würde dieser Tag immer mehr an Bedeutung verlieren. Warum?