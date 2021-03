Ein Zusatz in der Gebrauchsanleitung für FFP2-Masken verwirrt Ekkehard Wößner. Entspricht sie überhaupt den Anforderungen zum Infektionsschutz? „Ja“, sagen Apotheker und erklären, worauf man achten sollte.

Normalerweise liest sich Ekkehard Wößner den Beipackzettel nicht so genau durch. Doch bei den FFP2-Masken, die der 64-Jährige nach Vorlage seines Berechtigungsscheins in der Adler-Apotheke in Ettlingen-Schöllbronn bekommen hat, tat er es – und wurde stutzig.

Von einer „Staubmaske“, die vor „Partikeln, Nebel, Rauch und Aerosolen auf Ölbasis“ schützt, war in der Gebrauchsanleitung die Rede. „Für medizinische Zwecke“ sei sie nicht geeignet.

Dabei sind doch gerade medizinische Masken in Baden-Württemberg seit 25. Januar Pflicht in Bus und Bahn sowie in Supermärkten, wunderte sich Wößner.