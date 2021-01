Wenn Christiane Wenz mit dem Rad auf ihrer üblichen Strecke von der Innenstadt kommend nach Ettlingen-West fährt, fühlt sie sich nicht mehr so sicher wie früher.

Zumindest an einer Stelle: dem neuen Zebrastreifen, der kürzlich in der Rheinstraße auf Höhe der Daimlerstraße angelegt wurde. Ein Vorbau zwingt die Radfahrer, die Richtung Westen fahren, vom gestrichelten Radschutzstreifen auf die Fahrbahn auszuscheren.

„Der Radfahrer, der vorher durchgängig den abmarkierten Radweg benutzen konnte, ist nunmehr gezwungen anzuhalten, sich umzudrehen, ob kein Fahrzeug kommt, oder auf die verengte Fahrbahn in den fließenden Verkehr auf der Rheinstraße einzufahren“, schreibt Wenz in einem Brief an den „Kummerkasten“ der Stadt Ettlingen. „Insbesondere für ungeübte Radfahrer und Kinder ist diese Umbaumaßnahme eine in höchstem Maße gefährliche Situation.“