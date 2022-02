Haushaltsberatungen ohne Öffentlichkeit

Ettlinger Stadträte wollen bei so manchem Projekt den Rotstift ansetzen

Nur digital und ohne Öffentlichkeit wird am Dienstag in Ettlingen über das liebe Geld geredet. Beratungen zum Haushalt 2022/2023 stehen an. Was die Fraktionen so wollen.