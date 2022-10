Es ist draußen kaum ein Thema. Am Montagmorgen hatte ich mal zwei Kundinnen, die nach Sonnenfinsternisbrillen gefragt haben. Auch in den Medien gibt es kaum Berichte. Gar kein Vergleich etwa zur totalen Sonnenfinsternis 1999. Es werden ja nur etwa 20 Prozent Sonnenabdeckung. Die Sonnenfinsternisbrillen sind an sich ein Cent-Artikel, aber von Großhändlern wurden gar keine Angebote gemacht, kaum einer hat etwas im Angebot. Die Industrie ist wohl nicht angesprungen, sah keinen Anreiz, obgleich die Gefahr für die Augen groß ist.