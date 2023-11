Beim Volkslauf in Karlsbad triumphieren die Neulinge

Zwischen zwei Strecken konnten die Läufer in Karlsbad wählen. Daneben gab es auch einen Schülerlauf mit viel Beteiligung.

Vor dem Nachmeldeschalter des Karlsbader Volkslaufs im Sonotronic Sportpark hatte sich kurz vor dem Startschuss eine lange Schlange gebildet. Das freute die Veranstalter und Helfer vom SV Langensteinbach, die wieder für alle Läuferinnen und Läufer einen Volkslauf organisiert haben.

Kurzfristig wurde der Beginn um zehn Minuten verschoben, damit alle rechtzeitig an der Startlinie stehen konnten. Erstmals fanden der Fünf- und Zehn-Kilometer-Lauf parallel statt.

Nach einer Stadionrunde und einem kurzen Anstieg zwischen den Feldern hinauf in den Wald laufen die Teilnehmer des Volkslaufs hauptsächlich auf den Richtstatt-Wegen.

Sieger war auch schon beim Pfinztallauf vorne mit dabei

„Wetter top, Strecke etwas feucht, aber brauchbar!“ Der, der es sagte, brachte als Erster einen Eindruck von den Verhältnissen unterwegs zurück ins Stadion: Felix Kumm gewann den Fünf-Kilometer-Lauf in 17:32 Minuten.

Der 27-jährige Grötzinger hatte nach seinem fünften Platz beim Pfinztallauf am 29. Oktober Lust auf mehr bekommen. Bei den Frauen siegte die 17-jährige Vanessa Pagel in 24:25 Minuten.

Ebenso wie Kumm nahm auch Michaelis Andreas zum ersten Mal am Karlsbader Volkslauf teil und gewann. Der 33-Jährige aus Pforzheim hatte sich bis Streckenkilometer acht des Zehn-Kilometer-Wettbewerbs in einer dreiköpfigen Spitzengruppe zusammen mit Nikolai Kronenwett und dem früheren Karlsbad-Sieger Roland Golderer aufgehalten.

Fast 150 Karlsbader Schüler rennen mit

Doch dann lief Andreas, der eigentlich Triathlet ist, den letzten Kilometer etwas schneller und gewann in 35:50 Minuten. Schnellste Frau beim Zehn-Kilometer-Lauf wurde Miriam Weishäupl von der LSG Karlsruhe. Die 45-jährige Ettlingerin siegte in 42:44 Minuten.

Mit knapp 150 Teilnehmern wurde der Schülerlauf wieder zu einem erfolgreichen Teil des Volkslaufs. In die Wertung kam dieses Mal nämlich nur, wer am Sonntagvormittag mitlief.

2022 war es möglich gewesen, die zwei Kilometer lange Strecke schon in den Wochen zuvor zu laufen und sich mit einer Zeit in die Ergebnisliste einzutragen. Am Tag des Präsenzlaufs sank dadurch die Anzahl der Schüler stark.

Es ist für die Schüler eine schöne Gemeinschaftsaktion. Christine Thomae

Lehrerin

Die Grund- und Realschule Langensteinbach, das Gymnasium Karlsbad und die Grundschule Ittersbach stellten Teilnehmer, außerdem einige Vereine wie die TG Dietlingen und die LG Region Karlsruhe.

Mit 18 Läuferinnen und Läufer war die Klasse 5a des Gymnasiums Karlsbad, das direkt neben dem Sonotronic-Sportpark liegt, vertreten. „Das Training konnten wir in den Sportunterricht integrieren. Das Zutrauen, die Strecke zu schaffen, wuchs dadurch mit der Zeit“, berichtete Lehrerin Christiane Thomae.

„Es ist für die Schüler ein schöne Gemeinschaftsaktion. Schon allein die Startnummer auf die Brust geheftet zu bekommen, ist für sie ein tolles Erlebnis“, ergänzte sie.

Insgesamt bekamen in allen drei Wettbewerben 452 Läuferinnen und Läufer eine Startnummer und bewältigten die von ihnen gewählten Strecken.