Wie geht es Blutkrebspatient Fredy Pfeiffer aus Karlsbad?

Klar ist: Sobald, wie in seinem Fall, die Fremdspendersuche läuft, eilt es. Das ist keine Proforma-Suche. Durch die großen Spenderkarteien können in Deutschland für neun von zehn Patienten passende Spender gefunden werden. Was nicht automatisch heißt, dass die gelisteten Personen noch gesund genug sind beziehungsweise noch spenden wollen. Es ist wichtig, immer neue Spender zu gewinnen. Eine Registrierung ist unter www.dkms.de/fredy möglich. Man bekommt dann ein Set für einen Schleimhautabstrich zugeschickt, dieser sollte dann möglichst schnell per Post kostenlos zurückgesendet werden.