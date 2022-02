Lebensmittelbox am Ettlinger Schloss – Goldener Wasenaff’ für Thilo Florl

Auszeichnung am Geburtstag: Thilo Florl ist der 40. Preisträger des Goldenen Wasenaff`. Der Wasener Carneval Club würdigt damit vor allem den Einsatz für Bedürftige in der Corona-Krise.

Auszeichnung am Rosenmontag

Die eigene Geburtstagsfeier musste warten. Bevor Thilo Florl am Montagabend Geschenke und Glückwünsche von Freunden und Verwandten entgegennahm, hatte er beim Wasener Carneval Club (WCC) noch einen „Pflichttermin“: In kleiner Runde erhielt er im Vereinsheim den Goldenden Wasenaff’ für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement in der Stadt und insbesondere während der Corona-Krise.

Florl war es, der die Idee für eine Lebensmittel-Spendenbox am Ettlinger Schloss hatte, Florl war es auch, der sie umsetzte. Auf dem Hugo-Rimmelspacher-Platz steht seit Frühjahr 2020 ein roter Container, in dem sich bedürftige Menschen bedienen können.

Es gilt die Regel „drei Artikel pro Person pro Tag“, so Florl, was auch weitgehend funktioniere. In ein paar Wochen soll die optisch nicht sehr ansprechende Box einer attraktiveren, zum Ambiente beim Schloss und bei der historischen Stadtmauer passenden Lösung weichen – auch dafür zeichnet Thilo Florl verantwortlich.

Auszeichnung war schon 2021 geplant

Eigentlich, so WCC-Präsident Bernd Rehberger, sollte Florl den Goldenen Wasenaff’ schon 2021 erhalten, und zwar „in größerer Gesellschaft und im Schloss“. Die Pandemie verhinderte die Ehrung aber sowohl am 6. Januar 2021 als auch ein Jahr später.

Da es jetzt Lockerungen gebe, habe man entschieden, am Rosenmontag zumindest ein bisschen Fastnacht zu machen. Normalerweise ist an dem Tag beim Ettlinger Umzug die Hölle los.

555 Euro Preisgeld

Der Goldene Wasenaff’ ist mit 555 Euro Preisgeld dotiert. Er geht grundsätzlich an Vereine, Organisationen oder aktive Einzelpersonen in Ettlingen. Zu den vom WCC Ausgezeichneten gehören beispielsweise der Tafelladen, der Tageselternverein, die KjG der Seelsorgeeinheit Ettlingen-Stadt, der Pfennigbasar oder auch das Kaffeehäusle.

Die Laudatio auf Florl wollte eigentlich WCC-Vizepräsident Michael Eisele halten, der aber krankheitsbedingt ausfiel, so dass Kassier Dietmar Hiltscher einsprang und kurzerhand die Würdigung verlas. Florl sei vielfältig engagiert: unter anderem in der Kretahilfe für benachteiligte Jugendliche, bei der historischen Bürgerwehr als Kommandant und als Sammler und Restaurator mechanischer Musikinstrumente im Ettlinger Schloss. Er sei „bestens vernetzt“, stehe für pragmatische Hilfe und für die Pflege von Kulturgut.

Sie haben die Auszeichnung wirklich verdient. Johannes Arnold, Oberbürgermeister

Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) ergänzte in einem kurzen Grußwort, Florl sei einer der Menschen, „die sich für die Stadtgesellschaft einsetzen“. So sei ihm auch zu verdanken, dass der wiedergefundene Dorfbrunnen von Ettlingenweier restauriert werde.

„Sie haben die Auszeichnung wirklich verdient“, meinte der Rathauschef. Florl, der von Ehefrau und Sohn Max zur Feierstunde begleitet wurde, betonte, er helfe gerne „schnell und unbürokratisch“.

Gerade die Spendenbox sei ihm ein „wichtiges Anliegen“ gewesen. Man könne sich als Bedürftiger dort würdig versorgen. „Nicht wie am Bahnhof Durlach, wo während Corona einfach Plastiktüten an einem Zaun hingen.“ Wer das Projekt Lebensmittelbox unterstützen wolle, könne über die Bürgerstiftung Ettlingen dafür spenden.