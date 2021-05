Prügel-Priester in Malsch?

Ehrenbürger im Zwielicht: Kinder von einst fordern Aufarbeitung von Gewalt durch Pfarrer Anton Böhe

Harte Schläge im Religionsunterricht und in der Kirche? Anton Böhe war bis in die 80er Jahre Pfarrer in Malsch. Jetzt fordern immer mehr Betroffene eine Aufarbeitung.