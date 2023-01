Warum der erste Fastnachtsumzug in Völkersbach so gefragt ist

Los geht’s um 13.33 Uhr am Rathaus. Die Umzugsteilnehmer laufen dann, angeführt von den Völkersbacher Hexen, durch die Albtalstraße in die Bergfeldstraße, weiter in die Allmendstraße und schließlich auf die Schwarzwaldhochstraße, wo der Umzug sich auflösen wird. An der Strecke sind Stände von uns Kloschder-Hexen und den Vereinen aufgestellt. Dort gibt es Getränke, Essen und Musik. Die Stände öffnen bereits um 11 Uhr. Ab 12 Uhr sind in Völkersbach die Straßen gesperrt, eine Durchfahrt ist nicht mehr möglich. Deshalb und weil es generell nicht genug Parkplätze gibt, raten wir den Besuchern, wenn möglich mit dem Bus zu kommen.