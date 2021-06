Gewalt und Missbrauch: Vorsitzender eines Opfervereins bietet Malschern im Fall Pfarrer Böhe Hilfe an

Nein. Die Erfahrungen tragen Opfer ein Leben lang in sich. Ich sehe, dass immer wieder die einst vielfach vielleicht übliche Gewaltanwendung angeführt wird, um damit zu begründen, dass man sich damit nicht befassen müsse. Ich weiß, wovon ich rede und will Ihnen von eigenen Erfahrungen berichten. Im Alter von neun Jahren saß ich einige Tage nach meiner Erstkommunion in der ersten Reihe in der vollen Kirche. Als ich meinem etwas hibbeligen Nachbarn die Uhrzeit auf meiner neuen Uhr sagen wollte, packte mich eine Hand am Ohr, drehte dieses um und zog mich aus der Bank. Die Demütigung vor der ganzen Gemeinde war das Schlimmste. Immer wieder habe ich auch danach Übergriffe dieses Kaplans erlebt. Er hatte Lust daran, Kinder zu quälen.