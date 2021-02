Flächen für Wohnraum

Malscher Gemeinderat stimmt für Bebauungsplan „Am ehemaligen Bahnübergang“

Flächen für bezahlbaren Wohnraum freihalten will die Gemeinde am ehemaligen Bahnübergang in Malsch. Für einen entsprechenden Bebauungsplan hat sich jetzt der Gemeinderat ausgesprochen.