Ihn konnte wirklich nichts aus der Ruhe bringen. Die Stimmung im Gemeinderat mochte noch so aufgeheizt sein, Harald Becker ließ sich davon nicht anstecken. Auch wenn er das Werk zu verantworten hatte, über das in der Regel die hitzigsten Diskussionen geführt wurden: den kommunalen Haushalt.

Sie haben manche scharfe Diskussion entschärft. Veronika Wehr-Schwander, SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat

Mit ruhiger Stimme führte er Sachverhalte aus, so ausführlich wie nötig, so knapp wie möglich. Ein großer Redner ist er nicht, der gebürtige Karlsbader, der in den vergangenen 15 Jahren den Haushalt der Gemeinde Malsch verantwortet hat, aber eine Antwort hatte er immer parat.