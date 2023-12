Das Schicksal des schwerstbehinderten David bewegt die Menschen in der Region. Wie groß die Hilfsbereitschaft ist, zeigte sich beim Benefizkonzert in Malsch.

Mit einer so großen Hilfsbereitschaft hatte Christina Haas nicht gerechnet. „Mir fehlen die Worte“, kommentiert die junge Mutter das vorläufige Ergebnis einer Spendenaktion für ihren schwerstbehinderten Sohn David.

Nachdem die BNN über ihr vierjähriges Kind berichtet hatten, das an einer bisher nicht bekannten Kombination aus Kleinwüchsigkeit und Großwuchssyndrom leidet, habe sie gehofft, dass vielleicht einhundert Euro zusammen kommen, erzählt die alleinerziehende Mutter aus Rastatt.

Mit dem Geld hätte sie spezielle, teure Kleidung für David gekauft, die er wegen seiner Krankheit benötigt.

Vor dem Benefizkonzert wurden schon mehr als 12.000 Euro gesammelt

Bereits vor einem Benefizkonzert für den Vierjährigen, zu dem Patric Gondorf, Betreiber des Malscher Restaurants „Fräulein Chicken“, und die Band „Kurt and the Gang“ am Samstag nach Malsch eingeladen hatten, waren schon mehr als 12.000 Euro an Spenden zusammengekommen.

Bei dem Konzert am Samstagabend hoffte man, durch Eintrittsgelder, weitere Spenden und die Versteigerung von Fußballtrikots auf die Summe von 15.000 Euro zu kommen. Damit wäre es möglich, die teure Spritze zu finanzieren, die ein Freiburger Arzt gegen Davids Herzbeutelentzündung empfiehlt.

„Ich werde es mit dem Professor abstimmen“, sagte Christina Haas, der bei dem Konzert die Tränen kamen, als Gondorf von Davids Schicksal erzählte. „Er hat es schwer genug, da wollen wir zumindest ein bisschen helfen“, erklärte der Restaurantbetreiber die Motivation für das Konzert zugunsten von David.

Seit 2019 organisiert er mit der Band „Kurt and the Gang“ am Tag vor Heiligabend Benefizkonzerte für schwer kranke Kinder.

700 Euro für ein Fußballtrikot, das Davids Bruder Philipp geschenkt wird

Geboten wurde an dem Abend von den sieben Musikern um den Mitgründer Kurt Lange aus Malsch neben Pop und Rock aus den 1960er bis 2000er Jahren auch Weihnachtslieder wie „Rocking Around The Christmas Tree“ oder „Jingle Bells“.

Weiterer Höhepunkt war die Versteigerung von Trikots, die Gondorfs Bruder Jérôme, Kapitän des Karlsruher SC und Mitbetreiber von „Fräulein Chicken“, organisiert hatte.

„Das reicht noch nicht“, forderte Thomas Rihm die Gäste in typischer Sprache eines Boxmoderators bei der Versteigerung auf, noch mehr für die Spieler-T-Shirts zu bieten. Dabei kamen mehrere Hundert Euro allein für ein „Dortmund-Trikot an einen Bayern-Fan“ sowie für Oberteile von Werder Bremen und dem Hamburger SV zusammen.

Stattliche 700 Euro erzielte das von Spielern unterschriebene Trikot von Bayern München. Dabei ging es noch nicht einmal an den Spender selbst. Stattdessen wurde es als Überraschung Davids siebenjährigem Bruder Philipp geschenkt, der Bayern-Fan ist.

Auch aus Pforzheim reisen Zuhörer an

Laut der 34-jährigen Mutter lieben sich ihre beiden Söhne abgöttisch. Davids Oma Rosa Gladkich war neben den vielen Spenden auch über die große Aufmerksamkeit und das Lob für den Einsatz ihrer Tochter erfreut, die diese nach dem BNN-Artikel erfahren hat.

Ein Paar aus Pforzheim, das von dem Benefizkonzert für David gelesen hatte, reiste dafür eigens nach Malsch an. Aber auch Stammgäste waren dabei, wie Jörg Schlager, der die Benefizaktion lobte und sich freute, dass etwas für ein Kind getan werde, dessen Krankheit für die Krankenkasse „nicht greifbar“ sei.