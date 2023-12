Das Schicksal des kleinen David (4) aus Rastatt bewegt die Menschen. Er leidet an einer bisher unbekannten Kombination aus Klein- und Großwuchs, musste zudem schon mehrfach wegen Herzbeutelentzündungen im Krankenhaus behandelt werden.

Nach unserer Berichterstattung haben sich zahlreiche Leserinnen und Leser bei der Redaktion gemeldet und nach einer Spendenmöglichkeit für den schwerstbehinderten Jungen und seine Familie gefragt.

Auch auf Davids Mutter Christina Haas, die alleinerziehend ist und ihren Sohn pflegt, sind viele Menschen zugekommen. „Mein Handy glüht vor lauter Spendenanfragen“, berichtet sie.

Für David kann man jetzt auch online spenden

Inzwischen hat Patric Gondorf, der in seinem Malscher Restaurant Fräulein Chicken (Hauptstraße 11) ein Benefizkonzert für David veranstaltet, ein Spendenkonto über die Online-Plattform GoFoundMe eröffnet.

Außerdem gibt es noch Tickets für das Konzert am 23. Dezember, bei dem ab 19 Uhr die Band Kurt and the Gang spielen wird. „Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung“, so Gondorf.