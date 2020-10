Besuchsverbot und Aufnahmestopp: Die „Albtal-Klinik“ in Marxzell zieht Konsequenzen aus dem Corona-Ausbruch vom Wochenende. Alle Bewohner und das Personal wurden auf Covid-19 getestet. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Nach der Coronavirus-Infektion von 18 Bewohnern und zehn Mitarbeitern in der Marxzeller Albtal-Klinik bleibt die Einrichtung zunächst für Besucher geschlossen. Zudem hat sich laut Gesundheitsamt ein weiterer positiver Covid-19-Befund bei einer Bewohnerin ergeben. Wie der Leiter des Alten- und Pflegeheims, Klaus Sowek, am Montag auf Nachfrage erklärte, laufe der Betrieb innerhalb der Klinik weiter. „Die Pflege ist gewährleistet“, so Sowek.

