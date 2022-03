Ein besonderer Weg verbindet Ettlingen und Forchheim. Er ist zehn Kilometer lang, startet am Naturfreundehaus in der Ettlinger Wilhelmstraße und endet beim Forchheimer Naturfreundehaus im Silberstreifen. Viele Radler und Wanderer dürften ihn kennen.

Dass er neuerdings einer von bislang 13 Natura Trails im Landesteil Baden ist, wird weniger bekannt sein. Natura Trails sind ein Projekt der Naturfreunde Deutschland.

Sie führen durch Natura-2000-Gebiete, die ökologisch wertvoll sind, da sie vom Aussterben bedrohten Pflanzen und Tieren Schutz bieten.

Ortsgruppen Ettlingen und Forchheim ergriffen Initiative

Die Initiative für den neuen Trail entlang des Horbachs, der Alb und durch den Hardtwald ergriffen schon vor einiger Zeit die Naturfreunde-Ortsgruppen Ettlingen und Forchheim, die eng miteinander vernetzt sind. Unterstützung für das Vorhaben kam vom Regierungspräsidium Karlsruhe als Oberer Naturschutzbehörde, von der Ettlinger Forstabteilung und dem Fischereiverband.

Der Erhalt der Natur und die Sensibilisierung für ihre Schönheit sind uns ein wichtiges Anliegen. Nicole Schumacher-Tschan, Naturfreunde Ettlingen

„Der Erhalt der Natur und die Sensibilisierung für ihre Schönheit sind uns ein wichtiges Anliegen“, sagen Nicole Schumacher-Tschan (Naturfreunde Ettlingen) und Joachim Schröder, der sich außer in der Ortsgruppe Forchheim als Referent für Umwelt, Natur und Nachhaltigkeit bei den Naturfreunden Baden engagiert.

Geführte Wanderung am 3. April

Am Sonntag, 3. April, soll der Natura Trail Ettlingen-Forchheim mit einer geführten Wanderung offiziell eingeweiht werden. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Stadtheim der Naturfreunde in der Wilhelmstraße, Ziel ist das Naturfreundehaus im Silberstreifen, wo ein Umtrunk geplant ist.

Wer mitwandert, bekommt unterwegs Informationen zu Besonderheiten auf der Strecke. An der Alb etwa erfährt man Wissenswertes über die Anstrengungen, den Lachs wieder anzusiedeln oder auch über die umfangreichen Renaturierungen im Uferbereich.

Im Hardtwald geht es um naturnahe Waldwirtschaft, um Naturverjüngung und Nachpflanzungen, um Rückzugsmöglichkeiten für das Große Mausohr (Fledermausart) und vom Aussterben bedrohte Käfer, wie den Hirschkäfer oder den Heldbock.

Erklärungen zu den Ettlinger Linien

Auch die Ettlinger Linien und damit Überreste einer Verteidigungsanlage aus dem Spanischen Erbfolgekrieg sind auf fünf Kilometern Länge im Rheinstettener Hardtwald erkennbar und werden auf der Tour erklärt.

Infotafeln gibt es auf dem Natura Trail zwar keine, dafür haben die Naturfreunde aber einen Flyer drucken lassen (Auflage 3.500 Stück), der in der Ettlinger Stadtinformation und in den Rathäusern ausgelegt wird.

Fortsetzung von Forchheim nach Mörsch angedacht

Er enthält eine detaillierte Wegbeschreibung, so dass man problemlos alleine losmarschieren kann, und macht auf sehenswerte Punkte aufmerksam – vom Buhlschen Mühlenwehr in Ettlingen bis zum ehemaligen Tabakforschungsinstitut in Forchheim. Wenngleich gerade erst die Arbeit am Trail „Von Ettlingen nach Forchheim“ abgeschlossen ist, hat Joachim Schröder schon ein neues Projekt im Kopf:

Die Fortsetzung des Natura Trail von Forchheim nach Mörsch, wo ebenfalls ein Naturfreundehaus steht. Ob das so komme, sei offen, denn: „Es muss Interessantes an der Strecke zu sehen geben und da sind unsere Recherchen noch nicht abgeschlossen.“