Die Schulen sind dafür der Anfang, Ergebnisse und Erkenntnisse daraus können gewonnen werden für die weiteren Öffnungsschritte in Handel, Gastronomie, Kinos, Kulturveranstaltungen, Vereinsleben und so weiter. Städte, die hier voraus gehen, werden diejenigen sein, die brauchbare Grundlagen und Konzepte für die Öffnung der arg gebeutelten Betriebe in den Innenstädten schaffen.