Tageselternverein Ettlingen startet mit weiterem TigeRhaus

Eltern suchen für Kinder unter drei Jahren händeringend Betreuungsplätze in Ettlingen. Was das neue TigeRhaus in Ettlingenweier hier ab September leistet.

Azra Bredl ist die langjährige Vorsitzende des Tageselternvereins Ettlingen und südlicher Landkreis. Der Verein eröffnet am 1. September ein neues TigeRhaus in Ettlingenweier, wo Jungen und Mädchen unter drei Jahren betreut werden.

Früher war dort ein Café

Die Immobilie kam über Ortsvorsteherin Beatrix März, die dort früher ein Café betrieb. Der Mietvertrag läuft noch drei Jahre. Der Standort in der Ettlinger Straße ist gut erreichbar.

Mit welchen Erwartungen starten Sie in der Dorfvilla Ettlingenweier?

Azra Bredl Wir freuen uns, dass wir mit der Dorfvilla ein wenig Abhilfe in Ettlingen beim Engpass in der Betreuung von Kindern unter drei Jahren schaffen können. Viele junge Eltern haben den Druck, ihren Nachwuchs unterzubringen, weil sie wieder arbeiten müssen. Zunächst starten wir mal mit einer Gruppe, acht Kinder sind dafür angemeldet. Es handelt sich um ein Ganztagsangebot. Die zweite Gruppe in verlängerter Öffnungszeit wird im Januar dazukommen. Die Renovierungsarbeiten in den Räumen sind abgeschlossen, alles ist schön geworden. Die erste Tagesmutter ist schon dabei, sich in der Dorfvilla einzurichten. Die zweite kommt dann in der nächsten Woche. Außerdem noch eine Vertretungskraft.

War es schwierig, passendes Personal für die Betreuung zu finden?

Azra Bredl Überhaupt nicht. Wir bilden ja im Tageselternverein regelmäßig Tagesmütter und Tagesväter aus. Wir haben also einen Pool von in der Kinderbetreuung erfahrenen Leuten für unsere TigeRhäuser. Es gibt immer mal wieder Tagesmütter, die von einem TigeRhaus in ein anderes wechseln wollen, weil sie dann beispielsweise eine kürzere Anfahrt und damit weniger Aufwand haben. So war das jetzt auch in Ettlingenweier. Wer Tagesmutter oder -vater werden will, muss sich bei uns qualifizieren. Ein neuer Kurs dafür startet im Oktober. Am 28. September machen wir eine Infoveranstaltung in der Ettlinger Stadtbibliothek. Dort werden auch Tagesmütter aus ihrem Alltag berichten.

Plant der Verein weitere TigeRhäuser?