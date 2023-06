Was ist das TigeR-Modell? TigeR steht für Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen. Mindestens zwei Tagesmütter oder Tagesväter betreuen zwischen sieben und neun Kinder gleichzeitig in speziell dafür zur Verfügung gestellten Räumen. Schwerpunktmäßig werden Kinder zwischen einem und drei Jahren betreut. Die Tageseltern sind beim Tageselternverein Ettlingen und südlicher Landkreis Karlsruhe angestellt.

Wo gibt es TigeR-Häuser? TigeR-Häuser gibt es in Spessart, Schöllbronn und am Wasen in Ettlingen sowie in Waldbronn (TigerBär und TigeRVilla) und Pfinztal. In Völkersbach ist laut der Vorsitzenden des Tageselternvereins ein weiteres TigeR-Haus geplant. Darüber hinaus sei eine selbstständige Kindertagespflege von zwei Tagesmüttern im Tandem in Malsch in Planung.